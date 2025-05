Le grand Duck Detective est de retour ! Après un premier opus réussi où nous devions découvrir un mystérieux voleur de déjeuner, notre enquêteur part cette fois-ci camper dans un lieu hanté par un fantôme… Duck Detective: The Ghost of Glamping, toujours développé par les Berlinois de Happy Broccoli Games, débarque sur notre eShop le 22 mai 2025 au prix de dix euros. Est-ce un retour triomphant pour le plus quack des enquêteurs ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un bon niveau en anglais est nécessaire pour jouer à Duck Detective: The Ghost of Glamping.

Le retour du plus quack des détectives

Duck Detective: The Ghost of Glamping est la suite directe du premier opus. Notre fameux détective vit dorénavant chez Frederson, un personnage rencontré lors de la précédente enquête.

Toujours aussi impacté par le départ d’Ana, le cygne de sa vie, il continue de se morfondre en s’enivrant de tranches de pain. Alors que notre détective semble avoir touché le fond, Frederson lui annonce une grande nouvelle : ils partent en vacances !

Ils arrivent dans un camping où une étrange rumeur circule. Visiblement, un fantôme rôde dans les lieux et vole des affaires çà et là… Pas de doute, voici encore une affaire pour Duck Detective !

Duck Detective: The Ghost of Glamping reprend exactement le même gameplay que le premier opus. Nous sommes dans un jeu d’enquête où nous devons récolter des indices dans le décor afin de résoudre des énigmes. Si vous n’avez pas joué au premier épisode, ce n’est pas grave, l’histoire se comprend même si vous louperez quelques petits clins d’œil.

Pour mener à bien notre enquête, nous devons discuter avec les personnages afin de glaner des informations. Nous devons aussi observer à l’aide de notre loupe afin de découvrir des détails importants que nous ne verrions pas à l’œil nu.

Il y a plusieurs micro-énigmes dans lesquelles nous devons remplir des textes à trous grâce aux indices récupérés. Petite nouveauté dans cet épisode, nous avons aussi des combinaisons à déchiffrer pour ouvrir une porte ou un coffre.

Le jeu propose deux modes de difficulté : le mode histoire nous révèle précisément nos erreurs alors que le mode détective nous indique approximativement notre nombre d’erreurs.

Duck Detective: The Ghost of Glamping est une bonne suite, agréable du début à la fin, qui manque cependant cruellement d’inspiration. Dans les aspects positifs, le jeu est toujours aussi sympathique.

Une enquête agréable et plus fluide

Les personnages sont bien écrits et nous sourions en entendant l’accent russe d’Ana (passage très succinct qui nous fait penser à Katya dans Archer) ou alors l’accent français très cliché de l’influenceur « échecs » prétentieux Arnaud Benoit.

Il y a un vrai plaisir à retrouver Duck Detective et les scénaristes arrivent à alterner astucieusement entre la comédie, le film noir, et des moments plus doux voire cyniques et tristes (sur la fin).

Les énigmes, dans leur grande majorité, sont plus simples ce qui rend l’expérience plus fluide et mieux rythmée. Comparé au premier opus où nous étions perdus face aux nombres de propositions, nous avons cette fois-ci des textes à trous plus cohérents dans leur résolution.

Des cinématiques assez sympathiques ponctuent d’ailleurs la résolution de chaque énigme. Ces dernières donnent du rythme et sont agréables visuellement.

Dans les aspects négatifs, Duck Detective: The Ghost of Glamping est une suite moins réussie : elle est moins inspirée, moins drôle, moins aboutie et moins jouissive que le premier opus.

Elle se contente de poursuivre le travail accompli sans grande originalité. Pire encore, nous perdons les multiples jeux de mots ainsi que l’absurde qui nous avait charmés. Là où nous avions une parodie rondement menée du film noir, nous nous retrouvons avec un jeu d’enquête avec quelques touches d’humour. Et à ce niveau-là, il existe des expériences bien plus convaincantes que Duck Detective: The Ghost of Glamping (comme la licence Sam & Max).

Il y a bien plus de rebondissements et de révélations mais elles ne sont pas aussi surprenantes et le « whodunit » est moins maîtrisé (hormis quelques passages, les nœuds dramatiques sont assez prévisibles).

Finalement, nous nous sommes retrouvés dans un entre-deux lors du générique de fin. D’un côté, nous avons passé un très bon moment, nous avons apprécié les deux heures de jeu qui se sont déroulées sans temps mort, mais de l’autre, il manquait cette petite pincée de folie qui rythmait la première aventure.

Mais un opus qui se repose un peu trop sur ses bases

Cela reste une aventure réussie. Les néophytes prendront un plaisir certain alors que les anciens apprécieront l’expérience malgré les défauts susmentionnés. Même si nous avons eu la sensation que le contenu était moins fourni, c’est aussi parce que le rythme est mieux géré et plus fluide.

Le prix de dix euros reste intéressant (bien que certains puissent le trouver cher). Nous avons fait le jeu (en mode histoire) en moins de deux heures mais ceux qui aiment la difficulté termineront le jeu en deux heures trente – trois heures.

Le jeu n’est toujours pas traduit en français. Si nous défendions l’absence de traduction pour le premier opus au vu des nombreux jeux de mots, il est compliqué de garder cette même position pour ce deuxième épisode. Duck Detective: The Ghost of Glamping ne possède pas ces caractéristiques littéraires qui rendent la localisation complexe… Il est donc vraiment dommage que le jeu ne soit pas traduit en français.

Hormis quelques mots plus complexes, il faut un niveau en anglais bon / très bon pour se débrouiller dans l’aventure.

Les graphismes sont toujours aussi sympathiques à l’œil, avec cette patte graphique film noir tout en restant très accessibles. Les cinématiques ajoutées sont aussi très réussies, nous permettant de mieux se plonger dans l’enquête.

La bande-son est excellente. La musique jazzy est toujours présente avec une multitude de thèmes qui rendent cet opus encore meilleur que le précédent. Le doublage intégral en langue anglaise est toujours aussi réussi, avec des comédiens de doublage investis qui permettent une immersion totale dans le récit.

Nous vous joignons un playthrough complet du jeu en deux parties, le tout sans commentaire, afin que vous puissiez voir si le jeu vous intéresse.