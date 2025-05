KEMCO a annoncé la sortie de Covenant of Solitude sur Nintendo Switch, prévue pour le 6 juin 2025. Ce RPG narratif, centré sur des combats stratégiques et une personnalisation poussée, plonge les joueurs dans un monde en guerre, où le pouvoir et l’identité sont au cœur de chaque choix. Un nouveau trailer accompagne cette annonce.

L’histoire suit Fort, un jeune garçon rejeté par les siens à cause du sang des Génies qui coule dans ses veines — une lignée légendaire capable d’invoquer et de contrôler des monstres. Isolé dans son village, Fort vit dans la peur et le rejet, jusqu’au jour où l’Empire attaque. Ses pouvoirs s’éveillent brutalement, déclenchant une guerre autour de cette lignée maudite.

Propulsé au cœur d’un conflit mondial, Fort doit choisir s’il utilisera sa puissance pour protéger ou détruire. Le jeu explore des thèmes de persécution, de pouvoir, et de destinée à travers un récit intense et émotionnel.

Au combat, Covenant of Solitude propose une mécanique de recrutement de monstres issue de quatre tribus mythiques :

Dragons : puissance brute et force frontale

Fées : vitesse, malice et énergie magique

Bêtes : rapidité et instincts sauvages

Vampires : magie noire et élégance létale

Chaque monstre peut être personnalisé en choisissant son sexe, ses couleurs, sa tribu et surtout son métier (job). Cette flexibilité permet de créer une équipe adaptée à votre style de jeu : équilibrée, agressive, ou axée sur le soutien.

Le système de changement de métier est l’un des éléments clés du jeu. Il permet à chaque personnage d’évoluer en changeant de rôle tout en conservant certaines compétences acquises précédemment. Cela débloque des combinaisons hybrides puissantes et inattendues. Par exemple, un Dragon Guerrier peut devenir un Mage, combinant force physique et sorts dévastateurs. Un Vampire Mage peut se transformer en Guérisseur, capable d’alterner entre destruction et soins.

Grâce à cette approche modulaire, aucun parcours ne se ressemble. Le joueur est libre d’expérimenter, de réorganiser son équipe et de faire face aux menaces avec des tactiques toujours renouvelées.

Covenant of Solitude s’annonce comme un RPG riche, mêlant narration poignante, gameplay profond, et personnalisation poussée. Entre monstres légendaires, dilemmes moraux et affrontements épiques, le destin du monde repose entre vos mains. Fort cédera-t-il à la colère… ou écrira-t-il une nouvelle légende ? Réponse le 6 juin 2025 sur Nintendo Switch.