Koei Tecmo a récemment diffusé un live d’une heure consacré à Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition, permettant aux fans de découvrir en profondeur le gameplay du jeu, y compris l’introduction d’un mode de contrôle à la souris. Cette édition complète a été officiellement annoncée pour la Nintendo Switch 2 lors du dernier Nintendo Direct, avec une sortie calée pour le 5 juin 2025, jour du lancement de la nouvelle console.

Cette version enrichie marque une étape majeure pour la célèbre série de simulations historiques signée Kou Shibusawa. Elle regroupe non seulement tous les DLC du jeu original, mais y ajoute également six scénarios inédits, des Batailles Décisives, et de nouvelles mécaniques stratégiques. Un nouveau trailer ainsi que des captures d’écran inédites ont également été partagés pour l’occasion.

Dans Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition, les joueurs incarnent un daimyo, un seigneur japonais du XVIe siècle, à l’époque mouvementée des guerres féodales. Leur objectif : réaliser l’ambition inachevée de Nobunaga Oda, unifier le Japon par la force militaire, la diplomatie et des manœuvres politiques sophistiquées.

Le gameplay met l’accent sur la planification de campagnes militaires, les alliances stratégiques, la gestion des officiers et l’organisation des affaires intérieures. Les joueurs peuvent lancer des offensives coordonnées avec leurs alliés, briser les lignes ennemies pour prendre d’assaut des châteaux, et déléguer des tâches clés à des subordonnés pour optimiser les ressources économiques et politiques.

Le mode de contrôle à la souris, démontré durant le live, offre une alternative pratique pour ceux qui préfèrent une navigation plus rapide et précise dans les menus complexes du jeu.

Avec plus de quarante ans d’héritage vidéoludique, cette édition complète promet une immersion totale dans la stratégie et l’histoire du Japon féodal, tout en profitant des capacités techniques de la Switch 2. Les joueurs pourront ainsi replonger dans l’âge des seigneurs de guerre avec plus de profondeur, de contenu et de modernité que jamais.