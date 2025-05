Survolez le champ de bataille et devenez un as du pilotage dans le monde de Mobile Suit Gundam SEED

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED, version remasterisée du célèbre JDR-action de la PlayStation®Vita, est désormais disponible dans le monde entier. MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED plonge les joueurs dans le conflit qui fait rage entre la Terre et les colonies spatiales et permet de revivre les légendaires affrontements de Mobile Suit Gundam SEED et Mobile Suit Gundam SEED Destiny. Disponible pour la première fois en Occident grâce à cette version remasterisée, le jeu sortira sur Nintendo Switch™ et PC sur Steam®.

Dans MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED, les joueurs incarnent un pilote de Mobile Suit juste après la tragédie de la Saint-Valentin Sanglante, à la veille d’un conflit global. Ils peuvent combattre pour l’une des trois factions du jeu (Forces de l’Alliance Terrienne, Z.A.F.T ou Archangel) et revivre la grande Histoire au travers de missions basées sur les moments forts de Mobile Suit Gundam SEED et Mobile Suit Gundam SEED Destiny, mais aussi d’histoires secondaires comme Mobile Suit Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: STARGAZER et plus encore. Plus d’une centaine de Mobile Suits attendent les joueurs pour vivre des combats intenses dans l’univers de Mobile Suit Gundam SEED.

Cette version remasterisée du JDR-action de la PlayStation®Vita bénéficie de graphismes améliorés, d’une interface utilisateur repensée pour les plateformes modernes et, pour la toute première fois, d’une localisation en anglais. Fidèle au titre original, elle ajoute cependant de nouvelles mécaniques de jeu et des fonctionnalités de qualité de vie (personnalisation, sélection des missions, système de verrouillage des cibles) pour proposer aux joueurs une expérience plus fluide et plus accessible que jamais.