Alors que Monster Hunter brille pour le moment par son absence sur Switch 2, c’est Koei Tecmo qui viendra combler les envies de chasse et d’action multijoueur cet été avec Wild Hearts S. Développé en partenariat avec EA Originals, ce portage spécifique pour la prochaine console de Nintendo s’annonce comme une version revisitée du jeu sorti initialement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S il y a maintenant deux ans.

La principale nouveauté de cette édition Switch 2, mise en avant dans une nouvelle vidéo de gameplay de 14 minutes diffusée par Koei Tecmo, est l’introduction d’un mode coopération à 4 joueurs (contre 3 dans la version originale). Dans cette vidéo, les producteurs du jeu présentent le système de Karakuri, ces dispositifs ancestraux qui permettent de construire, se déplacer, se défendre et attaquer durant les chasses. La séquence met en lumière la fluidité des affrontements en équipe, les mécaniques de jeu collaboratives et la diversité des outils à disposition. Le tout, avec une interface en anglais pour une meilleure lisibilité, même si les voix restent en japonais.

Prévu pour une sortie le 25 juillet 2025, soit environ trois semaines après le lancement attendu de la Switch 2, Wild Hearts S proposera aussi l’ensemble des mises à jour déjà déployées sur les autres plateformes. Des ajustements d’équilibrage viendront également enrichir cette édition, en plus des ajouts spécifiques au nouveau matériel de Nintendo. Ce portage s’annonce donc complet, et vise autant les nouveaux venus que les vétérans désireux de redécouvrir Azuma avec une expérience optimisée et mobile.

Rappelons que Wild Hearts est un jeu de chasse coopératif en monde semi-ouvert, où les joueurs affrontent de gigantesques créatures inspirées de la nature, les Kemono, à l’aide d’armes originales et de constructions tactiques. Son système de Karakuri apporte une profondeur stratégique qui le distingue de ses concurrents directs, notamment par sa capacité à transformer l’environnement en plein combat.