Square Enix a officiellement confirmé la sortie de Dragon Quest I & II HD-2D Remake pour le 30 octobre 2025. Cette collection tant attendue réunira les deux premiers volets de la trilogie d’Erdrick dans une version entièrement retravaillée en HD-2D. La bonne nouvelle, c’est que le jeu sera disponible à la fois sur Nintendo Switch et Switch 2. La mauvaise, c’est que la version physique sur Switch 2 prendra la forme d’une Game-Key Card, nécessitant un téléchargement.

Développée par Artdink Corporation, cette compilation repense les aventures fondatrices de la série Dragon Quest avec une esthétique moderne inspirée de Octopath Traveler, combinant sprites en pixel art et environnements en 3D richement éclairés.

Dans Dragon Quest I, le joueur incarne un descendant du légendaire Erdrick, appelé à affronter le Dragonlord, nouveau fléau d’Alefgard. L’aventure met l’accent sur l’exploration d’un monde ouvert, les combats au tour par tour, et une quête héroïque simple mais efficace.

Dragon Quest II se déroule plusieurs générations plus tard. Alors que trois royaumes ont été fondés par les descendants du héros originel, une nouvelle menace plonge le monde dans le chaos. Le joueur prend le contrôle d’un trio de jeunes héritiers d’Erdrick dans une aventure plus vaste, aux enjeux plus complexes, qui introduit des combats en groupe et un monde élargi.

En bonus, ceux qui possèdent une sauvegarde de Dragon Quest III HD-2D Remake pourront débloquer un marvelous makeover kit dans chacun des deux jeux. Celui-ci inclut un costume de chien dans le premier volet et un costume de chat dans le second. Ces tenues restent toutefois disponibles à l’acquisition en jouant normalement.

Pour les joueurs qui précommandent la version numérique, un trouble-free travel kit leur sera offert, contenant des objets très utiles pour progresser plus facilement dans les premières heures : des chaussures élévatrices et plusieurs graines augmentant la force, la défense, l’agilité, la vie et la magie.

Tous les objets bonus peuvent être récupérés en jeu dans les coffres des auberges de Tantegel (pour Dragon Quest I) et Midenhall (pour Dragon Quest II).

Dragon Quest I & II HD-2D Remake sera proposé au prix de 59,99 $ et sortira également sur PlayStation 5, Xbox Series et PC via Steam et Microsoft Store. Les précommandes sont désormais ouvertes. Ce remake représente une excellente opportunité de redécouvrir les racines de la saga dans une version modernisée, accessible, mais fidèle à l’esprit d’origine.