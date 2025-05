Jupiter Corporation vient d’annoncer la date de sortie officielle de son tout nouveau puzzle game : Picross™ : Juufuutei Raden™’s Guide for Pixel Museum. Le titre sera disponible le 5 juin 2025 (JST) sur Nintendo Switch™ et Steam®, en téléchargement uniquement. Ce jeu de réflexion, à mi-chemin entre culture, pixel art et nonogrammes, met en vedette Juufuutei Raden, membre du groupe VTuber hololive DEV_IS, qui a également participé au développement et à la supervision du projet.

Un Picross aux couleurs de la culture et de l’art

Décrit comme un « Picture Crossword Puzzle », Pixel Museum reprend la célèbre formule du Picross, popularisée par Jupiter, tout en y injectant une forte dimension artistique. Les puzzles sont basés sur des thèmes liés à l’art, à l’artisanat et à la culture japonaise, mais aussi à l’univers personnel de Juufuutei Raden. Une fois complétés, ces tableaux de pixels prennent vie sous forme de Dot Art, accompagnés de commentaires audio exclusifs de Raden elle-même, dans les deux langues proposées : japonais et anglais. Chaque œuvre devient ainsi une exposition miniature, guidée par la voix suave et érudite de l’animatrice virtuelle, qui joue le rôle de curatrice du musée. Cette approche éducative apporte une nouvelle profondeur au genre du puzzle game, souvent purement mécanique.

Plus de 300 puzzles au programme

Le contenu de Juufuutei Raden™’s Guide for Pixel Museum s’annonce généreux :

150 puzzles standards allant du petit format 5×5 jusqu’au très grand 40×30.

allant du petit format 5×5 jusqu’au très grand 40×30. 10 puzzles spéciaux combinant plusieurs grilles en une seule grande œuvre d’art.

combinant plusieurs grilles en une seule grande œuvre d’art. Des puzzles inspirés directement de streams passés de Juufuutei Raden , revisités en format pixelisé.

, revisités en format pixelisé. Un total de plus de 300 puzzles, pour des dizaines d’heures de détente cérébrale.

Un mode « Memory Puzzle » est également présent, apportant une variation au gameplay de base.

Accessibilité et confort de jeu

Fidèle à la philosophie inclusive de Jupiter, le jeu propose une interface claire et intuitive, ainsi qu’un tutoriel détaillé pour les nouveaux venus. Plusieurs fonctions d’assistance (désactivables à volonté) permettent d’ajuster la difficulté à son rythme. Qu’il s’agisse de votre premier Picross ou que vous soyez un vétéran du genre, l’expérience est calibrée pour rester fluide, agréable et sans frustration.

Un teaser jouable en ligne est déjà disponible en japonais à cette adresse : https://pix.jupiter.co.jp/webgl/radenpm/

Une collaboration VTuber inédite

L’un des attraits majeurs du jeu réside dans la collaboration étroite avec Juufuutei Raden, membre du sous-groupe ReGLOSS de hololive DEV_IS. Avec son style raffiné et son amour pour la culture traditionnelle japonaise, Raden incarne une guide idéale pour ce musée pixelisé.

Cette intégration dépasse le simple partenariat promotionnel : Raden prête sa voix, son image et son univers narratif au jeu, devenant un personnage central de l’expérience. L’initiative s’inscrit dans l’effort de hololive DEV_IS d’explorer des projets créatifs hors des sentiers battus, à mi-chemin entre technologie, spectacle et pédagogie.

Lancement, livestream et promotions

Pour célébrer la sortie du jeu, un livestream spécial animé par Juufuutei Raden elle-même est prévu le 4 juin à 19h JST sur sa chaîne YouTube officielle :

➡️ https://www.youtube.com/@JuufuuteiRaden

Elle y présentera le gameplay, partagera ses impressions sur le développement, et commentera des puzzles en direct.

De plus, une vague de promo est lancée sur tous les titres de Jupiter du 29 mai au 11 juin 2025, avec 20 % de réduction sur les jeux éligibles. L’occasion idéale pour (re)découvrir les autres volets de la saga Picross, comme Logiart Grimoire ou Picross S.

Détails techniques

Titre Switch : Picross™ : Juufuutei Raden™’s Guide for Pixel Museum

: Picross™ : Juufuutei Raden™’s Guide for Pixel Museum Titre Steam : Juufuutei Raden™’s Guide for Pixel Museum

: Juufuutei Raden™’s Guide for Pixel Museum Genre : Puzzle / Picture Crossword

: Puzzle / Picture Crossword Sortie : 5 juin 2025 (JST)

: 5 juin 2025 (JST) Langues : Japonais, Anglais

: Japonais, Anglais Prix : $19.99 / €19,99 / £16.99

: $19.99 / €19,99 / £16.99 Joueurs : Solo

: Solo Support : Digital uniquement

➡️ Site officiel du jeu