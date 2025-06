L’application Nintendo Today ! est une excellente source de nouvelles vidéos, d’écrans et de détails concernant la Switch 2, et la dernière mise à jour de l’application en est la preuve.

Les utilisateurs japonais de Nintendo Today ! sont les premiers à découvrir les nouveautés quotidiennes de Nintendo, et l’une des plus récentes mises à jour de l’application inclut un nouvel aperçu du Welcome Tour de la Switch 2. Le logiciel à 10 $ est destiné à présenter aux propriétaires de la Switch 2 tout ce que la plateforme a à offrir en termes de technologie et de fonctionnalités, et nous savons maintenant à quel point l’expérience est riche.

D’après la vidéo, Switch 2 Welcome Tour comprendra 20 mini-jeux et 14 démonstrations techniques, tous centrés sur les fonctionnalités de la Switch 2. Ces expériences vous permettront de découvrir le mode souris des Joy-Con, HD Rumble 2, le bouton GameChat, les commandes gyroscopiques et bien plus encore. Si vous cherchez un guichet unique sur les nombreuses fonctionnalités de la Switch 2, ce logiciel fera certainement l’affaire !