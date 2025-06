Imaginez-vous au bord du précipice, le vide béant sous vos pieds, votre destin suspendu à la pression d’un seul bouton. Un timing millimétré, une concentration absolue, et l’espoir ténu d’atteindre ce minuscule îlot de roche au-dessus. Maintenant, multipliez cette sensation par cent, plongez-la dans les enfers, et ajoutez les rires (ou les jurons) hystériques de vos amis. Bienvenue dans Hellstruck: Rage With Your Friends, une expérience de jeu qui défie moins vos réflexes que votre santé mentale et la solidité de votre manette Switch. Développé par Terror Dog Studios, ce titre disponible sur l’eShop se présente comme un clone assumé de Jump King, offrant une plongée brutale dans le monde impitoyable des platformers verticaux à la difficulté légendaire. Préparez-vous à sauter, tomber, rager, et peut-être, au bout d’un chemin semé d’embûches psychologiques, à ressentir une euphorie éphémère.

Un cri dans l’abîme

Derrière cette épreuve infernale se trouve Terror Dog Studios. Leur ambition avec Hellstruck est claire : capturer l’essence même de la frustration jubilatoire et de la satisfaction surdimensionnée qui caractérisent les jeux comme Jump King. Ils ont bâti un univers visuellement cohérent, des mécaniques implacables, et surtout, ont intégré un élément social crucial : la possibilité de partager cette agonie avec des amis. Leur pari est que la rage, quand elle est collective, se transforme en divertissement.

L’ascension pure et dure (très dure)

L’objectif est d’une simplicité désarmante : vous incarnez un petit démon prisonnier des profondeurs des enfers. Votre unique quête est de vous échapper vers la lumière en sautant de plateforme en plateforme, d’abîme en abîme, jusqu’aux portes célestes du Paradis qui trônent tout en haut de l’écran. Point de récit élaboré ici, pas de dialogues, pas de cinématiques. Le jeu se résume à une mise en situation immédiate : vous êtes en bas, le Paradis est en haut. Sautez. La « narrativité » émerge de votre propre parcours, de vos chutes spectaculaires, et des cris désespérés (les vôtres ou ceux de vos coéquipiers).

La danse précaire du bouton « A »

C’est ici que réside le cœur battant (et souvent brisé) de Hellstruck. Oubliez les déplacements latéraux fluides de Mario ou les doubles sauts salvateurs. Ici, vous ne pouvez que sauter. Le déplacement horizontal est inexistant au sol. La croix directionnelle ou le stick gauche servent uniquement à orienter la direction de votre saut avant de quitter le sol. Une fois en l’air, vous êtes une vulgaire balle de canon sans aucun contrôle aérien. Votre seul outil : le bouton « A ».

La mécanique centrale est aussi simple à comprendre qu’incroyablement difficile à maîtriser : la puissance de votre saut dépend de la durée pendant laquelle vous maintenez le bouton « A » enfoncé. Tapez rapidement pour un minuscule bond. Maintenez-le longtemps pour un saut puissant, proche du maximum. Le problème ? Il n’y a aucun indicateur visuel de la puissance de charge. Vous devez apprendre à ressentir la durée nécessaire pour chaque saut, au millième de seconde près. La différence entre un saut parfait et une chute catastrophique se joue souvent sur un clignement d’œil. C’est un système qui exige une mémoire musculaire développée par l’échec répété.

Cette difficulté intrinsèque est décuplée par l’absence totale de filet de sécurité. Une erreur de timing, une légère mauvaise orientation, et votre démon chute. Et pas seulement d’une plateforme : une seule erreur peut vous faire dégringoler sur plusieurs écrans, annihilant des minutes, voire des dizaines de minutes de progression laborieuse. L’impact psychologique est réel et constitue une grande partie de « l’expérience » voulue par les développeurs.

Enfin, un élément de puzzle vient complexifier l’ascension : le rebond sur les murs. Pour atteindre certaines plateformes inaccessibles en ligne droite, vous devez délibérément sauter contre un mur pour ricocher dans la direction souhaitée. Cette mécanique, souvent découverte par accident, ajoute une couche supplémentaire de précision et de planification nécessaire.

Des ténèbres aux lumières cruelles

La progression dans Hellstruck n’est pas qu’une question de hauteur, c’est aussi une escalade dans la complexité et la cruauté des environnements. Les premiers niveaux, sombres et oppressants, servent d’introduction (relative) aux bases. Mais plus vous approchez du sommet, plus les défis se corsent :

Plateformes rétrécissantes : Certaines deviennent minuscules, exigeant un placement au pixel près avant de sauter.

: Certaines deviennent minuscules, exigeant un placement au pixel près avant de sauter. Plateformes cachées : Certaines se fondent perfidement dans le décor de fond.

: Certaines se fondent perfidement dans le décor de fond. Terrains piégés : Le sable ralentit et nécessite de spammer le saut pour s’extraire. La glace fait glisser de manière imprévisible, rendant tout positionnement précaire.

: Le sable ralentit et nécessite de spammer le saut pour s’extraire. La glace fait glisser de manière imprévisible, rendant tout positionnement précaire. Rebonds obligatoires : Les sauts directs deviennent impossibles, forçant l’utilisation maîtrisée des rebonds sur les murs.

Rage With Your Friends

L’élément qui justifie le sous-titre du jeu et qui peut transformer l’expérience est sans conteste le mode multijoueur. Que ce soit en coopération (chacun tente sa propre ascension) ou en compétition (le premier en haut gagne), partager cette épreuve avec des amis est le véritable carburant de Hellstruck. L’absence de collisions entre les joueurs est un choix judicieux, évitant la frustration supplémentaire de se pousser mutuellement dans le vide. Chacun progresse à son rythme, mais partage le même espace d’écran. Le plaisir (sadique) réside alors à observer les chutes spectaculaires de vos amis, à entendre leurs cris de rage ou leurs exclamations de triomphe éphémère, et à rivaliser pour voir qui résistera le plus longtemps à l’envie de lancer sa manette. C’est dans ce partage de la frustration que le jeu trouve sa dimension sociale et souvent hilarante.

Une esthétique rétro aux enfers

Visuellement, Hellstruck opte pour un style pixel art rétro qui rappelle effectivement Jump King. L’esthétique est globalement cohérente et réussie dans son ambiance infernale. Les décors évoluent subtilement au fil de l’ascension : départ dans des tons sombres, lugubres et contrastés des profondeurs de l’Enfer, transition vers des palettes plus claires mais toujours teintées de désolation à mesure que l’on approche des portes du Paradis. Les arrière-plans sont un point fort : ils fourmillent de détails macabres (figures torturées, cages, démons fouettant des damnés) qui renforcent efficacement le thème et offrent des pauses visuelles bienvenues (et nécessaires) lorsqu’on s’arrête sur une plateforme pour reprendre son souffle et son calme.

La direction sonore reste minimaliste mais efficace. Les bruitages sont simples : le son du saut évoque inévitablement un classique du genre comme Mario, le cri de votre démon lors d’une chute est une touche humoristique et rageante bienvenue. L’élément le plus marquant est la bande-son ambiante. Elle maintient une atmosphère sombre et oppressante dans les niveaux inférieurs, avec une transition vers une musique légèrement plus lumineuse et optimiste (mais toujours teintée de mélancolie) lorsque vous approchez du sommet. Elle remplit parfaitement son rôle d’immerger le joueur dans cet enfer pixellisé sans jamais devenir envahissante.

Une montagne à gravir… Une fois ?

La durée de vie de Hellstruck est intrinsèquement liée à deux facteurs : votre tolérance à la frustration et votre capacité à maîtriser la mécanique de saut impitoyable. Pour le joueur moyen, atteindre le sommet représentera des heures, voire des dizaines d’heures d’essais, d’échecs, et de reprises. Le jeu est fondamentalement répétitif par nature : sauter, tomber, recommencer. L’absence totale de progression (pas de pouvoirs, pas d’upgrades, pas de scores à battre en dehors de votre propre record) peut conduire à un sentiment de lassitude en solo après quelques sessions intensives.

Cependant, la rejouabilité trouve son salut dans deux aspects : Le Défi Personnel : Vouloir terminer le jeu « juste une fois », puis peut-être améliorer son temps. Le Mode Multijoueur : C’est ici que le jeu prend toute sa dimension et prolonge sa durée de vie significativement. Rager à plusieurs, se défier, ou simplement observer l’échec épique d’un ami, apporte une fraîcheur et un divertissement social qui contrebalancent la monotonie potentielle du jeu en solo. Le jeu devient alors une expérience à sortir lors de soirées entre amis masochistes. Néanmoins, il est fort probable que pour beaucoup, Hellstruck soit un de ces jeux que l’on essaie, vit intensément (dans la rage), termine (ou abandonne), puis délaisse, même si le souvenir des cris partagés restera.

Un OVNI frustrant mais mémorable

Hellstruck: Rage With Your Friends n’est pas un jeu que l’on peut juger avec les critères habituels. Ce n’est ni un « mauvais » jeu techniquement, ni nécessairement un « bon » jeu au sens classique du terme. C’est une expérience niche, un bac à sable de la frustration pure où la satisfaction découle uniquement du dépassement d’obstacles d’une difficulté souvent absurde. Terror Dog Studios a réussi à créer un clone fonctionnel et fidèle à l’esprit de Jump King, avec une identité visuelle infernale cohérente et une bande-son appropriée.

Ses forces résident dans sa simplicité mécanique (même si elle est brutale), ses graphismes rétro détaillés et ses arrière-plans évocateurs, et surtout dans la dimension sociale hilarante et rageante apportée par le multijoueur bien implémenté. Jouer seul demande une patience et une persévérance surhumaines que peu possèdent. Jouer à plusieurs transforme la souffrance en spectacle partagé, souvent très drôle.

Ses faiblesses sont tout aussi flagrantes : l’absence totale d’histoire, des contrôles d’une sensibilité extrême sans indicateur visuel, aucune aide ou indication pour progresser (poussant à la consultation de guides externes), et une difficulté punitive qui frôle parfois l’injuste (sauts au pixel près). La répétitivité guette rapidement en solo.