Spike Chunsoft continue de lever le voile sur No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES, le prochain opus de sa série de visual novels mêlant enquête et science-fiction. Prévu pour le 25 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et Steam, ce nouvel épisode introduira une nouvelle mécanique de jeu baptisée Escape, tout en intégrant des systèmes bien connus des fans comme l’Investigation, le Somnium, et le Wink Psync.

Dans les segments Escape, les joueurs prendront le contrôle d’Iris Sagan, l’idole virtuelle aussi connue sous le nom de A-set, piégée dans une pièce verrouillée. Le but sera de résoudre les énigmes dispersées dans cet espace clos pour trouver une issue. Rapidement, Ota Matsushita, fidèle ami et fan invétéré d’Iris, viendra prêter main-forte en devenant un second personnage jouable dans ces phases. Même séparés, les deux héros devront collaborer en partageant objets et indices pour progresser chacun de leur côté.

Ce volet marque également le retour de plusieurs personnages emblématiques des épisodes précédents. On retrouve Mizuki Date, désormais présidente de l’agence Lemniscate et dotée d’une force physique hors normes. Kuruto Ryuki fait lui aussi son retour, accompagné de l’AI-Ball Tama. Tous deux étaient déjà au cœur de AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative. Ce nouvel épisode mettra en scène les débuts de Ryuki en tant qu’enquêteur. Moma Kumakura, chef de gang au grand cœur et admirateur secret d’Iris, complétera cette galerie de visages familiers.

Sur le plan du gameplay, No Sleep For Kaname Date fusionne les fondements narratifs du premier jeu avec certaines innovations du deuxième opus. Le Wink Psync, par exemple, est une version allégée du système de plongée mentale qui permet d’entrevoir les pensées d’un suspect ou ses secrets enfouis, utile lorsque les simples dialogues n’aboutissent à rien. Toujours à l’état expérimental, cette technologie est utilisée par Kaname Date et Aiba.

Le mode Somnium, quant à lui, permet toujours d’explorer les rêves des personnages impliqués dans une affaire. Chaque rêve suit une série de Key Rules, ou règles logiques à décrypter. Ces règles, d’abord floues, se dévoilent progressivement à mesure que le joueur progresse. Il faudra s’y conformer pour faire les bons choix et dévoiler les vérités cachées.

Le jeu sera proposé en édition physique sur Nintendo Switch 2 sous forme de Game-Key Card, nécessitant un téléchargement initial via une connexion Internet. Un minimum de 10 Go d’espace libre est requis, avec la possibilité d’espace additionnel pour d’éventuelles mises à jour.