Prévu pour accompagner le lancement de la Nintendo Switch 2 le 5 juin 2025, demain, Puyo Puyo Tetris 2S commence déjà à se dévoiler un peu plus. Une nouvelle vidéo a récemment émergé, mettant en lumière deux éléments clés de cette version : le support de la souris et la fonction GameShare.

Le support de la souris permet de manipuler les pièces et les menus avec une précision accrue, une nouveauté surprenante mais qui pourrait séduire les amateurs de contrôle plus fin dans les modes solo comme en multijoueur. Quant à GameShare, il permettra à plusieurs joueurs de profiter du jeu ensemble même si un seul possède la version complète. C’est une approche conviviale et accessible, parfaitement adaptée aux soirées entre amis.

Puyo Puyo Tetris 2S promet une expérience puzzle riche en contenu et en nouveautés. Au programme :

– Le tout nouveau mode “Puyo Tetris Doubles”, qui permet à deux joueurs de coopérer sur une seule grille pour enchaîner les combos en duo.

– Une aventure dimensionnelle dans un mode Histoire étendu, accompagné d’un large éventail de modes compétitifs en local comme en ligne, jusqu’à 4 joueurs.

– Un casting de 40 personnages jouables, chacun doté de statistiques et compétences uniques, parfait pour les affrontements stratégiques du mode Skill Battle inspiré des RPG.