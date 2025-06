Spike Chunsoft vient de dévoiler une toute nouvelle bande-annonce baptisée « System Trailer » pour No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES. Cette vidéo met en lumière les trois segments de gameplay qui rythmeront cette nouvelle aventure : Investigation, Somnium et le tout nouveau mode Escape. Prévu pour une sortie en Amérique du Nord et en Europe le 25 juillet 2025, le jeu sera disponible sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et Steam.

Les fans de la série peuvent dès à présent précommander la version numérique du jeu sur Nintendo Switch 2 via le Nintendo eShop, et ce jusqu’au 24 juillet 2025. Cette exclusivité numérique précède une version physique qui sera quant à elle distribuée en Europe par REEF Entertainment Ltd.

No Sleep For Kaname Date – From AI: THE SOMNIUM FILES marque le grand retour de Kaname Date, le détective charismatique épaulé par l’intelligence artificielle Aiba. Ensemble, ils devront résoudre une affaire mystérieuse impliquant Iris, une idole d’internet forcée de participer à un jeu d’évasion mortel.

Fidèle à l’ADN de la série, cette nouvelle enquête reposera sur l’alternance entre plusieurs phases de gameplay. Dans les phases Investigation, les joueurs analyseront les scènes de crime et interrogeront divers personnages. Le mode Somnium permettra quant à lui de plonger dans les rêves des suspects, offrant une perspective unique sur l’inconscient. Nouveauté de cet épisode, le mode Escape mettra les joueurs face à des énigmes et des pièges à désamorcer pour s’échapper de pièces verrouillées.

La version Nintendo Switch 2 se distinguera par des temps de chargement réduits, des graphismes améliorés et un support du contrôle à la souris, apportant un confort de jeu supplémentaire pour les utilisateurs de la nouvelle console hybride de Nintendo.