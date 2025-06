Fangamer et Mortis Ghost sont fiers d’annoncer que OFF sortira en digital le 15 août sur Nintendo Switch et Steam, avec des versions physiques pour Nintendo Switch disponibles au 4ème trimestre. La date de sortie a été révélée lors de Day of the Devs Summer Game Fest Edition.

Combatter Up !

Si vous l’avez manqué, OFF a également été présenté lors du MIX Online Summer Showcase, où Ryan Alyea de Fangamer a expliqué certaines des caractéristiques du système de coups critiques. Saviez-vous que l’utilisation critique d’objets peut également produire un effet spécial tel qu’un supplément de HP ?

Prenez le contrôle du « Batteur » alors qu’il cherche à purifier un monde étrange et désespéré, hanté par des spectres, et laissez-vous guider par un chat énigmatique au sourire narquois appelé « Le Juge ».

Alors que le joueur voyagera avec Le Batteur à travers des zones de plus en plus bizarres (une ferme qui extrait du métal du corps des bovins, un parc d’attraction rempli de personnes trop effrayées pour s’amuser, une usine de sucre avec des cheminées menaçantes), il devra finir par se confronter à sa propre mission, ou plutôt de celle du personnage qu’il incarne.

(re)Jouez à la version définitive d’un jeu culte et adoré, réimaginé pour les plateformes modernes.

Fonctionnalités principales