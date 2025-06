Double Dagger Studio vient d’annoncer l’arrivée d’une nouvelle mise à jour gratuite pour Little Kitty, Big City, leur jeu d’exploration aussi mignon que malicieux. Cette mise à jour permettra de découvrir de nouveaux quartiers de la ville, bourrés d’activités, de personnages inédits et de nouvelles occasions de faire des bêtises… ou de ronronner tranquillement au soleil.

Parmi les nouveautés, les joueurs pourront élargir leur collection de chapeaux, personnaliser davantage leur petit chat, débloquer de nouvelles fonctionnalités pour le mode photo, et même croiser une superstar féline. Et parce que rien n’est jamais tout à fait sérieux dans Little Kitty, Big City, il sera aussi possible — accrochez-vous — d’apprendre à imiter un chien. Oui, vous avez bien lu.

Dans le jeu, on incarne un petit chat noir qui s’est perdu dans une grande ville grouillante de vie. L’objectif, c’est bien sûr de retrouver le chemin de la maison… mais entre les distractions, les coins ensoleillés parfaits pour une sieste, les rencontres inattendues et les possibilités de semer la zizanie, cette mission finit par ressembler davantage à une douce excuse pour tout explorer.

Vous pourrez ainsi aider d’autres animaux, remplir des petites quêtes farfelues, ou tout simplement semer le chaos : faire tomber des pots de fleurs, chaparder un bagel, déranger un commerçant consciencieux en réorganisant ses étagères de confiture… ou juste vous balader comme bon vous semble.

Avec son ton léger, ses graphismes colorés et son gameplay libre, Little Kitty, Big City offre une aventure ouverte et sans pression, où le joueur suit ses envies — et où chaque coin de rue cache un nouveau gag ou une nouvelle interaction. La mise à jour à venir s’annonce comme une belle occasion de replonger dans cet univers attachant, ou de s’y aventurer pour la première fois.

Une chose est sûre : le chemin du retour attendra encore un peu.