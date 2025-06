Le studio italien 3DClouds dévoile Formula Legends, un tout nouveau jeu de course au style arcade qui entend capturer l’essence de la Formule 1 tout en y injectant fun, nostalgie et stratégie. Attendu sur Nintendo Switch d’ici la fin de l’année, ce titre promet une expérience unique, inspirée des grandes heures du sport automobile et des jeux de course d’antan.

Formula Legends adopte une approche « au-dessus de l’aileron arrière », mêlant accessibilité immédiate et complexité technique. Le gameplay intègre de nombreuses mécaniques avancées issues du monde réel : gestion de l’usure des pneus, consommation de carburant, conditions météorologiques évolutives, usure de la piste et arrêts aux stands stratégiques. L’objectif est de proposer une expérience aussi satisfaisante pour les néophytes que pour les puristes.

Les courses se dérouleront sur 14 circuits réinventés, librement inspirés des plus célèbres tracés du monde. Des quais ensoleillés aux cols montagneux sinueux, chaque environnement est pensé pour offrir variété, immersion et spectacle. Les bolides, quant à eux, sont des réinterprétations stylisées de voitures emblématiques issues de différentes décennies. Pas moins de 16 modèles sont disponibles, chacun décliné en 7 livrées, soit un total impressionnant de 112 véhicules à collectionner et à piloter.

Le titre intègre également un casting de plus de 200 pilotes fictifs, chacun doté de compétences uniques comme la gestion des pneus, la conduite sous la pluie ou la rapidité des arrêts aux stands. Le tout est accompagné d’un mode Histoire pensé comme un voyage à travers les grandes époques du sport automobile. Chaque championnat vous plongera dans une période bien définie, avec des bolides d’époque et des défis spécifiques à relever.

Côté personnalisation, Formula Legends proposera un éditeur complet pour créer ses propres courses et championnats, personnaliser les livrées, les casques, et même les sponsors. Un mode contre-la-montre avec classement en ligne permettra aux pilotes les plus compétitifs de se mesurer au monde entier.

Francesco Bruschi, PDG de 3DClouds, partage sa passion : « Nous avons développé de nombreux jeux de course, mais Formula Legends est un projet personnel. Notre studio est basé à côté de Monza, entouré de passionnés de sport auto. Ce jeu est notre déclaration d’amour à la F1, à ses voitures, à son histoire. »