Hercule Poirot est certainement l’un des personnages les plus emblématiques de la littérature britannique. Le détective belge a eu droit à plusieurs adaptations au fil des années, que ce soit en série télévisée, en film, en bande dessinée, et bien sûr, en jeu vidéo. Cette dernière partie est assurée d’ailleurs depuis quelques années par les Français de Microids, et nous avons pu le voir sur Nintendo Switch ici, là ou encore ici. Nous avons eu la chance de tester sur PC (mais aussi annoncé sur Nintendo Switch) le tout petit nouveau, Agatha Christie – Mort sur le Nil pendant cinquante minutes, le temps du prologue. Qu’avons-nous pu voir pendant cette courte preview ? Voici nos premières impressions !

Le retour d’Hercule Poirot… pendant cinquante minutes

Avant toute chose, nous préférons vous prévenir : nous n’avons joué que cinquante minutes à Agatha Christie – Mort sur le Nil sur une version PC. Ce n’est clairement pas suffisant pour avoir un avis définitif sur le jeu.

Londres, 1974. La musique disco-funk rugit dans les enceintes de la discothèque « Chez ma Tante ». Charles Windlesham, un riche propriétaire, se met à genoux pour demander la main de sa tendre bienaimée, Linnet Ridgeway. Cependant, alors que nous attendions la réponse de Linnet, nous découvrons que l’écrin qui contenait la bague de fiançailles est vide !

Fort heureusement, Hercule Poirot est dans cette même discothèque. Il va mener l’enquête pour retrouver le bijou.

De ce que nous avons pu voir pour le moment, Agatha Christie – Mort sur le Nil reprend les mêmes bases vues dans les précédents jeux de la licence. Nous sommes dans un mix entre le jeu d’enquête et le visual novel, le tout dans un univers en 3D où nous incarnons le célèbre détective belge.

Le gameplay se sépare en quatre parties. La première est très proche du visual novel et nous amène à discuter avec toutes les personnes liées de près ou de loin à l’enquête. Chaque nouvelle information glanée nous permet de débloquer de nouveaux dialogues et de nouvelles scènes.

La deuxième phase, plus réflective, est celle de la carte mentale. Chaque information, chaque détail que nous récupérons est minutieusement rangé dans le cerveau d’Hercule Poirot et nous permet de faire des déductions en liant les faits ensemble.

Par exemple, nous savons que la bague n’était plus dans son écrin au moment où elle est sortie du coffre. Nous savons aussi que le bijou a été rangé par le propriétaire du coffre. Nous pouvons alors en déduire que la bague a été volée dans le coffre du gérant.

Un jeu qui semble dans la lignée des derniers opus

Ce qui nous amène à la troisième phase de gameplay. Dans celle-ci, nous devons analyser le décor pour trouver des indices qui nous permettent de déverrouiller ledit coffre.

La dernière partie se déroule une fois que nous avons récolté toutes les informations possibles. Nous devons réussir à reconstituer la scène du vol en plaçant les bonnes personnes sur les faits énoncés. Qui est allé dans la réserve pour chercher un vinyle ? Et qui était dans le bureau du propriétaire pour voler le bijou ?

Sur les cinquante minutes de gameplay, Agatha Christie – Mort sur le Nil semble reprendre la même formule que ses prédécesseurs, avec les mêmes qualités… et les mêmes défauts.

L’enquête, même si elle est parfois dirigiste et très scriptée, est intéressante. Nous nous prenons au jeu des interrogatoires, notamment grâce à la modélisation 3D et aux dialogues intégralement doublés en langue française. Le doublage, même si inégal dans la direction des comédiens, est de qualité et renforce l’immersion dans le récit.

La carte mentale, même si certaines solutions sont tirées par les cheveux, est prometteuse. Nous aimons voir toutes les ramifications qui découlent de nos discussions avec les témoins.

De ce que nous avons vu, Agatha Christie – Mort sur le Nil est aussi très accessible et propose plusieurs indices voire même la solution de l’énigme afin d’adapter la difficulté pour tous les joueurs. Les enquêteurs les plus aguerris résoudront l’énigme sans aucune aide alors que ceux qui veulent juste profiter de l’histoire n’auront qu’à profiter des indices.

Quid des temps de chargement sur Nintendo Switch ?

Plusieurs points pas encore explicités nous ont aussi intrigués. Pourquoi transposer l’histoire d’Hercule Poirot dans les années 1970 et quel impact ce changement aura sur le récit ? À la fin de la preview, le jeu semble indiquer que nous allons jouer Jane Royce, une apprentie détective fan d’Hercule Poirot.

Cette dernière a même réussi à résoudre l’enquête sans même se déplacer ou discuter avec le moindre témoin. Est-ce que cela veut dire que Jane Royce aura ses propres mécaniques pour trouver les solutions ?

Malgré ses qualités et son côté intriguant, Agatha Christie – Mort sur le Nil semble aussi hériter des mêmes défauts que ses prédécesseurs. Nous avons eu un jeu très dirigiste, ne laissant que peu de liberté au joueur pour trouver la solution par lui-même.

L’aventure ressemble parfois plus à un visual novel qu’à un jeu d’enquête, et si les scènes sont sympathiques, nous sommes très souvent restés spectateurs de tout ce qui se passait sous nos yeux.

Les animations en 3D, malgré l’ambition louable, sont parfois rigides et nous ont régulièrement sortis du récit avec des poses peu naturelles et des mouvements assez étranges. Nous espérons que le reste du jeu n’est pas du même acabit car cela pourrait devenir un point noir assez embêtant pour les joueurs.

Nous avons encore de grosses interrogations vis-à-vis de la version Nintendo Switch. Les précédents opus avaient de très longs temps de chargement qui nuisaient à l’expérience. Est-ce que Microids va réussir à porter cet épisode dans des conditions agréables pour les joueurs ? Nous l’espérons grandement.

Nous vous joignons une vidéo de toute la preview réalisée sur PC.

Premières impressions

Sur l’heure de jeu réalisée, Agatha Christie – Mort sur le Nil semble être une suite dans la parfaite lignée des précédents opus, avec les mêmes qualités… et les mêmes défauts. Si le prologue fut intrigant, avec beaucoup de questions volontairement laissées en suspens, nous craignons pour le portage sur Nintendo Switch, habituellement très en deçà des autres versions.