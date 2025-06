Gameloft rejoint la longue liste des développeurs ayant officialisé la transition de leurs jeux vers la Nintendo Switch 2. L’éditeur a annoncé sur ses réseaux sociaux que Disney Dreamlight Valley, son simulateur de vie populaire mêlant univers Disney et gameplay à la Animal Crossing, sera bien porté sur la nouvelle console hybride de Nintendo.

Dans cette communication, l’équipe précise également que la version actuelle du jeu sur Nintendo Switch est déjà compatible avec la Switch 2. Les joueurs ayant déjà investi dans la version Switch pourront donc continuer à profiter du jeu sur la nouvelle machine sans interruption. Voici la déclaration partagée par Gameloft :

« Nous sommes heureux d’annoncer que la version Nintendo Switch de Disney Dreamlight Valley est compatible avec la Nintendo Switch 2 ! Restez à l’écoute pour plus d’informations sur une version dédiée à la Nintendo Switch 2. »

Pour l’instant, aucun autre détail n’a été donné concernant une édition spécifique Switch 2. On ne sait donc pas encore si une mise à jour gratuite, une version payante optimisée ou une option de transfert spécifique seront proposées aux joueurs actuels. Gameloft devrait dévoiler davantage d’informations dans les mois à venir.

Disney Dreamlight Valley avait été lancé en septembre 2022 sur l’eShop en tant que jeu payant (notre test), alors qu’il était initialement prévu comme un free-to-play. À sa sortie, le jeu avait séduit par son ambiance reposante et ses nombreuses références aux univers Disney et Pixar, mais sa version Switch avait été critiquée pour son optimisation décevante. Depuis, plusieurs mises à jour majeures ont enrichi le contenu et amélioré la stabilité générale.

We're happy to announce that the Nintendo Switch version of Disney Dreamlight Valley is compatible with Nintendo Switch 2!

Stay tuned for more information on a Nintendo Switch 2 version of the game. pic.twitter.com/fNRj4e4Urb

— Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) June 5, 2025