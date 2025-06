Izanagi Games dévoile enfin un premier trailer substantiel pour Dark Auction: Hitler’s Legacy, leur nouveau jeu d’aventure narratif prévu sur Nintendo Switch. Écrit par Rika Suzuki, célèbre pour ses travaux sur Hotel Dusk ou Another Code, ce titre mystérieux prend place en Allemagne de l’Ouest, en 1981. Il mêle secrets historiques, personnages troublés et système d’enchères aux mécaniques uniques.

Le jeu revient de loin. Lancé via une campagne de financement participatif en 2023, Dark Auction a nécessité une seconde levée de fonds en 2024 afin de prolonger le développement. L’objectif : enrichir la présentation du jeu, plus réaliste et ambitieuse que prévu. Mission accomplie, puisque le projet a récolté plus de 9,2 millions de yens (soit environ 61 600 dollars) auprès de 466 contributeurs.

Le trailer présenté donne un aperçu de la trame narrative, de l’ambiance pesante et de la mécanique d’enchères, véritable pierre angulaire du gameplay. On y découvre Noah, un étudiant de 18 ans marqué par l’abandon de sa mère, vivant avec son père Leonardo, écrivain raté obsédé par les objets liés à Hitler. Lorsqu’une mystérieuse invitation pour une vente aux enchères arrive, Leonardo s’y rend malgré les protestations de Noah. Mais il ne revient pas. Noah part à sa recherche et se retrouve à son tour pris au piège dans un vieux château aux allures gothiques, au sein d’une vente aussi étrange que dérangeante.

La particularité de cette vente aux enchères ? Les objets s’achètent non pas avec de l’argent, mais avec des souvenirs… vrais, intimes, souvent douloureux.

Le récit s’entremêle avec des mécaniques de gameplay divisées en plusieurs phases : exploration du château en 3D, collecte d’indices, interactions avec les autres participants, séquences d’enchères où le joueur doit sacrifier des souvenirs du protagoniste, et enfin une phase de déduction. Le jeu utilise aussi un système de “nuages de mots-clés” pour faire avancer l’enquête et explorer les ramifications psychologiques de chaque personnage.

Noah n’est pas seul : il croisera la route de personnages marquants, tous doublés par des comédiens japonais renommés. Parmi eux, un jeune médecin surdoué, une aristocrate curieuse, une lycéenne plus mature qu’elle n’y paraît, une actrice américaine égocentrique, ou encore un mystérieux bibliothécaire silencieux. Et bien sûr, l’Auctioneer masqué, maître de cérémonie de cette vente de l’étrange.

Avec Dark Auction, Rika Suzuki souhaite proposer une réflexion sur l’héritage historique et la mémoire. Le jeu explore comment les cicatrices de la guerre continuent de façonner les destins individuels, et interroge la façon dont les jeunes générations perçoivent un passé trop souvent refoulé. L’histoire veut faire le lien entre mémoire individuelle et mémoire collective, entre drame intime et tragédie historique.

Prévu pour une sortie en 2025, le jeu sera entièrement doublé en japonais et en anglais, avec des textes également disponibles en chinois (simplifié et traditionnel). Il est développé par Izanagi Games en collaboration avec Bellwood, la société fondée par Rika Suzuki. Parmi les noms associés au projet, on retrouve aussi Kosuke au design des personnages (GANGSTA.), Yuko Komiyama à la musique, et Takuya Miyagawa (ex-CiNG) à la direction technique.

Dark Auction s’annonce comme un titre ambitieux, mêlant enquête, introspection et choix moraux aux conséquences multiples. Un jeu narratif adulte, à l’ambiance lourde et au propos engagé, qui pourrait bien devenir l’héritier spirituel des meilleurs visual novels de la Nintendo DS.