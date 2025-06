Attention, alerte aux promotions ! Cette semaine, l’eShop propose une multitude de bons jeux en promotion. Nous avons fait une sélection de cinq titres, mais n’hésitez pas à vous aventurer sur la boutique en ligne pour découvrir les excellents Broforce, McPixel 3 ou encore The Red Strings Club disponible à seulement deux euros !

Terra Nil

12,49€ au lieu de 24,99€

Nous démarrons notre sélection avec Terra Nil, un jeu de stratégie disponible sur l’eShop à 12,49€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 18 juin.

Terra Nil est une expérience écologique qui nous demande de rendre la vie à une terre devenue stérile. Initialement sorti sur la plateforme Netflix, il a débarqué fin 2023 sur Nintendo Switch et a permis à un grand nombre de joueurs de découvrir cette expérience sympathique autour d’un beau message. Notre testeuse lui avait mis la note de 7,5 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Gunbrella

5,91€ au lieu de 14,79€

Les jeux Devolver sont en promotion et il faut en profiter ! Gunbrella est disponible sur l’eShop à 5,91€ au lieu de 14,79€ jusqu’au 18 juin.

Gunbrella est un jeu d’action unique dans lequel notre arme nous permet à la fois de tirer… mais aussi de se déplacer. Notre pistolet se transforme en parapluie ce qui permet une mobilité assez étonnante. Notre testeur, à sa sortie, avait aimé son ambiance noire punk. Nous lui avions mis la note de 7 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Inscryption

7,99€ au lieu de 19,99€

Vous voulez l’un des meilleurs roguelike à petit prix ? N’hésitez pas, Inscryption est disponible à 7,99€ au lieu de 19,99€ sur l’eShop jusqu’au 18 juin !

Inscryption est un deckbuilder aussi étrange que génial. C’est une aventure indescriptible dans lequel vous vous retrouvés à jouer avec des cartes représentant de curieux animaux… C’est une pépite géniale et une claque vidéoludique que nous vous recommandons les yeux fermés. Nous lui avions mis la note de 8,8 sur 10.

Vous pouvez lire notre test ici.

Return to Monkey Island

9,99€ au lieu de 24,99€

Return to Monkey Island passe pour la première fois sous la barre symbolique des dix euros ! Le jeu est sur l’eShop à 9,99€ au lieu de 24,99€ jusqu’au 18 juin.

En 2022, Return to Monkey Island signait le retour d’une des plus glorieuses licences de point-and-click. Alors que l’appréhension guidait les fans des premières heures, les développeurs signent un retour réussi qui mélange astucieusement la nostalgie et la modernité. Return to Monkey Island est un must have que nous avions noté à 9,6 sur 10. Et oui.

Vous pouvez lire notre test ici.

Card Shark

5,99€ au lieu de 19,99€

Un petit jeu de carte à moins de six euros ? Card Shark est actuellement disponible sur l’eShop au prix de 5,99€ au lieu de 19,99€ ! La promotion dure jusqu’au 18 juin.

Card Shark est l’œuvre de Nerial, les développeurs derrière la licence Reigns, et d’Arnaud de Bock (le créateur de Pikuniku, un jeu que nous aimons beaucoup !). Card Shark est un jeu très étonnant où nous allons apprendre à tricher pour berner les français du XVIIème siècle. Notre testeur avait beaucoup aimé ce jeu et lui avait mis la note de 8 sur 10 !

Vous pouvez lire notre test ici.