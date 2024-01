Broforce, encore une fois ? Et oui, nous avions déjà testé le jeu en 2022 et vous pouvez d’ailleurs lire le test juste ici. Mais voilà, le run and gun qui respire bon les US nous a offert le 8 août 2023 une mise à jour gratuite appelée « Forever ». Le jeu, qui a maintenant plus de huit ans, se pare de nouveaux personnages, de nouveaux ennemis, mais aussi d’un nouveau mode. L’occasion de voir si le jeu développé par les sud-africains de Free Lives a toujours la cote.

Toujours aussi fun, toujours aussi drôle

Broforce est un run-and-gun qui respire bon les US, la testostérone et les muscles. Le concept est vraiment simplissime. Nous incarnons un pastiche de héros américain (Terminator, Indiana Jones, Rambo, etc.) à la sauce « Bro », et notre objectif est de tuer tous les vilains méchants qui se trouvent sur notre chemin.

Nous alternons les moments de combats frénétiques où nous tuons tous les ennemis que nous croisons, et les passages de platformer où nous devons survivre jusqu’à l’arrivée.

Il y a vraiment une grande variété de personnages qui ont tous leur propre façon d’attaquer et leur propre capacité spéciale. Par exemple, Brominator arrive à la sulfateuse et peut devenir invincible pendant une courte durée, alors que d’autres personnages se battront au pistolet, d’autres à l’épée, et certains poseront même des dynamites ! Le casting est 5 étoiles et il y a vraiment un plaisir énorme à découvrir un nouveau personnage. Avec la mise à jour, ce sont de nouveaux personnages comme Xebro ou Broffy qui s’ajoutent à cette collection très impressionnante.

Il y a beaucoup d’ennemis qui ont chacun une façon d’attaquer différente. Il y a les ennemis avec des fusils d’assaut, ceux avec des mitraillettes, des kamikazes prêts à se faire exploser, mais aussi des dirigeables qui font venir d’autres ennemis et qui nous tirent des roquettes… Le jeu est vraiment complet et les années ne lui ont pas fait perdre de sa superbe.

Si Broforce est aussi génial que frustrant, c’est grâce à son système pour récupérer des vies. Nous démarrons avec une vie et un personnage aléatoire. Pour gagner de nouvelles vies, il faut sauver les « Bros » enfermés en cage.

Broforce avec un casting impressionnant

Jusque là, il n’y a rien de très novateur. Cependant, récupérer une vie et donc un « Bro » nous fait changer de personnage et donc intégralement de gameplay. Chaque mort nous force aussi à changer de personnage tout en revenant au dernier checkpoint. Broforce repose donc sur une importante part d’aléatoire qui rend le jeu vraiment fun et imprévisible.

Combien de fois avons-nous juré quand nous nous retrouvons avec un personnage peu mobile dans des situations de platformer complexes ? Combien de fois avons-nous maudit ce côté aléatoire quand nous nous retrouvons avec un personnage se battant au poing dans des décors remplis d’explosifs ? Broforce, c’est cet étrange mélange de défouloir jouissif et de frustration.

L’histoire (il n’y a pas vraiment d’histoire, nous tapons juste les méchants anti-américains) de Broforce est coupée en plusieurs missions dont la difficulté augmente progressivement. Il y a d’abord les missions assez classiques, où le but est de tuer dans plusieurs niveaux le grand méchant avant de s’enfuir avec classe sur un hélicoptère jusqu’au boss, et il y a des missions un peu moins conventionnelles où il faudra survivre avec une seule vie.

La mise à jour apporte aussi un nouveau type de mission uniquement jouable avec Indiana Brones. Nous devons survivre dans des temples remplis de serpents et de pièges. Très technique en termes de platformer, ce type de mission apporte une nouvelle manière de jouer.

Pour seulement quinze euros (quand il n’est pas en promotion !)

Malgré cet ajout, Broforce est un jeu assez répétitif à la longue que nous ne conseillons que sur de courtes sessions pour qu’il puisse garder toute son énergie et son fun. Le jeu a aussi une difficulté assez relevée qui pourra frustrer certains joueurs.

Il y a aussi un mode génial appelé le mode « Brofessionnel », dans lequel la mort d’un personnage est définitive. Il faut alors jouer avec intelligence car quand il n’y a plus de héros, c’est game over.

Nous n’en avons pas encore parlé, mais le mode histoire de Broforce est entièrement jouable à plusieurs, que ce soit en ligne ou en local. La coopération oblige à jouer avec son coéquipier car les vies ne sont pas partagées et il ne faudrait pas prendre égoïstement tous les « Bros » qui traînent. Il y a aussi un mode versus qui est malheureusement uniquement disponible en mode local, mais qui reste très amusant avec ses amis en soirée.

Pour quinze euros, le contenu est vraiment massif, d’autant plus avec la mise à jour, et nous ne pouvons que vous conseiller le jeu. Broforce se trouve régulièrement en promotion donc n’hésitez pas à attendre une de celles-ci pour récupérer un jeu amusant à un prix vraiment bas. La version sur Nintendo Switch est quasiment parfaite. Notez quand même qu’il y a quelques ralentissements lors de certains passages.

Les graphismes pixel art sont très réussis et bourrés d’humour. Nous avons apprécié ces personnages très américains et les pastiches d’œuvres audiovisuelles des années 80-90. La bande-son est aussi très dynamique, avec un petit riff de guitare bien senti à chaque fin de niveau.

Conclusion 8.4 /10 Broforce était déjà une référence du run and gun à sa sortie en 2015, et l’est encore aujourd’hui. Le jeu n’a pas pris une ride et continue d’être aussi fun et dynamique. Le contenu est vraiment impressionnant, et la nouvelle mise à jour gratuite « Forever » apporte encore plus de personnages, d’ennemis ainsi qu'un nouveau mode. LES PLUS Un gameplay aussi frustrant que génial

Un gameplay aussi frustrant que génial C’est dynamique, c’est drôle et bourré de références

C’est dynamique, c’est drôle et bourré de références Un contenu impressionnant pour quinze euros

Un contenu impressionnant pour quinze euros Jouable à plusieurs !

Jouable à plusieurs ! Des graphismes réussis même après les années

Des graphismes réussis même après les années Une bande-son dynamique LES MOINS Répétitif à la longue

Répétitif à la longue Une difficulté qui peut rebuter certains joueurs

Une difficulté qui peut rebuter certains joueurs Quelques ralentissements

Quelques ralentissements Le mode versus uniquement en local Détail de la note Gameplay 0

Graphismes 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0

Fun 0