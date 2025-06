La plus grande exploratrice du monde embarque pour une nouvelle aventure dans le premier jeu basé sur la série animée pour enfants, disponible en octobre prochain.

Paris, le 18 juin 2025 – Outright Games, premier éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, en partenariat avec Paramount, vient d’annoncer Dora™ : Sauvetage en forêt tropicale, une nouvelle aventure basée sur la série animée DORA. Le jeu sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC le 24 octobre 2025.

Créé à l’occasion du 25e anniversaire de la franchise, Dora™ : Sauvetage en forêt tropicale invite les joueurs à rejoindre Dora et Babouche pour résoudre des énigmes dans un tout nouveau jeu de plateforme. Ils peuvent se préparer à vivre une aventure passionnante pour contrecarrer les plans de Chipeur et redonner vie à l’Arbre Magique des Alebrijes. Les joueurs devront courir et bondir dans des environnements hauts en couleur pour récupérer des feuilles, résoudre des énigmes et apprendre l’espagnol tout en s’amusant.

« Nous sommes honorés de faire découvrir le monde de Dora à une nouvelle génération au travers de cette aventure interactive », explique Stéphanie Malham, directrice d’Outright Games. « La nouvelle série animée constitue une base idéale pour créer un jeu fidèle à l’esprit d’exploration, de curiosité et d’éducation bilingue de Dora dans un format adapté à toute la famille. »

Au cours de l’aventure, les joueurs pourront croiser la route de Tico, Isa, Benny et du Grand Poulet Rouge, qui aideront tous Dora à sauver l’Arbre Magique des Alebrijes. Dans l’esprit de la franchise, les mots et les expressions en espagnol qui parsèment le jeu permettent aux enfants d’apprendre en s’amusant. Les parents et les enfants peuvent vivre une merveilleuse aventure en famille et apprendre ensemble grâce au mode coopératif pour 2 joueurs !