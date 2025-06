Selon le média sud-coréen PlayForum, le studio Shift Up aurait récemment reçu des kits de développement pour la Nintendo Switch 2, et travaillerait déjà en interne sur un possible portage de Stellar Blade. Ce titre, initialement exclusif à la PlayStation 5 avant de sortir récemment sur PC, a déjà dépassé les 3 millions d’exemplaires vendus, ce qui laisse penser que le studio souhaite étendre la portée de sa licence.

Un élément qui attire particulièrement l’attention des observateurs est la distribution de consoles Switch 2 à tous les employés de Shift Up. Bien que ce geste ne soit pas nouveau pour le studio — les développeurs avaient aussi reçu des PS5 et des PS5 Pro par le passé — cette action semble symboliser un cap franchi ou un projet en gestation pour la nouvelle console de Nintendo. Coïncidence ou signe d’une volonté d’adaptation ? La question reste ouverte.

Pour autant, du côté officiel, le discours reste prudent. Dans une déclaration relayée par PlayForum, un représentant de Shift Up indique que « rien n’a été confirmé concernant un développement sur Nintendo Switch 2 ». Il ajoute que le studio garde toutes les options ouvertes et les étudie en interne, mais aucune décision ferme n’a encore été prise.

L’un des éléments les plus intrigants de ce rapport est lié à la documentation technique : le kit de développement Switch 2 inclurait, selon PlayForum, une API inédite, des logiciels de test et des outils de débogage. Ce serait à ce jour l’un des rares témoignages concrets sur le contenu technique de ces devkits, dont Nintendo n’a encore rien dévoilé officiellement.

Autre détail qui alimente les spéculations : dans une présentation aux investisseurs datée du 16 mai 2025, une diapositive mentionne clairement des plans d’expansion de la licence Stellar Blade, en incluant les termes « expansion de plateforme » et « suite ». À l’époque, beaucoup y ont vu une simple allusion à la sortie Steam. Mais à la lumière des dernières révélations, un portage Switch 2 — voire Xbox — semble désormais envisageable.