Et si votre passion pour les maisons de caractère et les intérieurs bien pensés prenait vie dans un jeu ? NACON et le studio Shine Research sont heureux d’annoncer qu’Architect Life: A House Design Simulator est disponible dès maintenant sur PC, Nintendo SwitchTM, PlayStation®5 et Xbox Series X|S. Entre mode libre sans limites et mode carrière exigeant, Architect Life vous met au défi : saurez-vous devenir l’architecte que tous les clients s’arrachent ?

Dans Architect Life, vous êtes à la tête de votre cabinet d’architecte. De nombreux outils de conception vous permettent d’imaginer des maisons avec créativité et audace. De plus, le jeu dispose d’une prise en main intuitive à la manette qui rend fluide l’expérience des joueurs, notamment sur consoles. Commencez par réaliser la maquette de votre projet : sur l’un des 60 terrains existants, planifiez le gros œuvre, le second œuvre, aménagez l’extérieur et placez les principaux meubles. Un bon home staging aide à se projeter dans une maison en révélant tout son potentiel ! Ensuite, c’est à vous de suivre le chantier et de prendre les meilleures décisions quand des évènements viennent perturber la construction. Visitez finalement la maison fraîchement sortie de terre pour admirer le travail accompli.

En Mode Carrière : vous êtes le maître d’œuvre.

60 missions variées, des clients exigeants, des contraintes à surmonter et des projets de plus en plus ambitieux… En Mode Carrière, vous avancez de projet en projet en construisant des maisons qui répondent au cahier des charges de vos clients. Adaptez-vous à leurs besoins, en veillant bien à respecter le budget et la date de livraison exigés. Leur satisfaction vous permet de faire évoluer votre cabinet et de débloquer de nouveaux savoir-faire bien utiles pour répondre aux plus grandes attentes de vos futurs clients.

En Mode Libre : faites de vos moodboards une réalité.

Architect Life propose un véritable terrain d’expression à ceux qui rêvent de dessiner des espaces de vie qui leur ressemblent. En Mode Libre, vous disposez d’un vrai bac à sable pour construire des maisons toujours plus originales. Vous pouvez vous affranchir de toutes les règles ; ne pas mettre de porte, ni de chauffage, et bien sûr – avoir un budget illimité ! Ce mode est idéal pour vous fixer vos propres défis et contraintes. Quel serait, par exemple, le cahier des charges de votre maison de rêve ?