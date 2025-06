Pedro, la banane tordante du run and gun à succès My Friend Pedro, est en ENFER. Ça tombe bien, Shotgun Cop Man aussi : la star du shooter du même nom, signé DeadToast et Devolver Digital, entend bien se servir de cette opportunité unique de mettre un peu le bazar chez Satan.

Ce DLC totalement gratuit est totalement disponible pour faire parler la poudre le temps de 51 nouveaux niveaux inspirés par My Friend Pedro. Profitez de mouvements inédits incroyables et de ralentis surpuissants pour enchaîner les frags et les saltos dans ce paquet de nouveaux stages exigeants. Attention, certains se concluent par des affrontements contre une sélection de trois boss intrépides étrangement familiers.

Une ribambelle de nouveaux mouvements inspirés des aventures de Perdo et son pote sont également de la partie. Acrobaties au ralenti, skateboard, fenêtres destructibles, cordes pour se balancer, poêles à frire et tyroliennes sont autant d’outils dont il faudra abuser pour nettoyer l’antre du diable.

Shotgun Cop Man ne reculera devant rien jusqu’à ce que la justice triomphe, et que Pedro soit escorté sans heurt en dehors des enfers. Vous pouvez l’aider dans sa tâche DÈS MAINTENANT sur PC et Switch.

Si vous n’avez pas encore goûté à ce majestueux massacre, Shotgun Cop Man est disponible à -20 % sur Steam pendant une durée limitée.

Mais ce n’est pas tout ! Pour fêter le sixième anniversaire de My Friend Pedro, le chef d’œuvre originel de DeadToast est à – 80 % !