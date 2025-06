Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Dungeons & Dragons Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition – 27.6GB

Aery: Peace of Mind 3 – 6.1GB

Aery: Titans of the Future – 5.4GB

Slender Threads – 3.4GB

Until Then – 2.3GB

Hole Digging Master – 2.1GB

Stasis – 2.1GB

Bendy and the Dark Revival – 2.0GB

Against the Storm – 2.0GB

Korean Drone Flying Tour Gwangju-si – 1.2GB

Supermarket Simulator 2025 – 1.1GB

Cozy Gardener Simulator – 912MB

CarGo – 912MB

Bambas – 814MB

Korean Drone Flying Tour Dongmak Beach – 788MB

Sushi vs Burger Race – 745MB

Fool’s Pub – 702MB

Dead of Darkness – 601MB

Cult vs Gal – 597MB

Boxville 2 – 500MB

Into the Emberlands – 462MB

Oirbo – 460MB

Beat of Life – 455MB

Dragon Eclipse – 404MB

No Heroes Here 2 – 364MB

Floor Plan Puzzle (Red Room Simulator) – 360MB

Ascendant – 360MB

RememPair – 289MB

Block Party DX – 286MB

Dark Dolls – 251MB

Mind & Sight Spot the Difference Workout – 242MB

Zombies Overloaded – 230MB

Irem Collection Volume 3 – 185MB

Merge World Alchemist – 165MB

Pro Blackjack – 161MB

Fast Striker EX – 147MB

A Bibelot: Y-Break – 122MB

Minos Dungeon – 105MB

Crayon Dino – 86MB

Pro Roulette – 80MB

Battle Rockets – 50MB

Eggconsole Mado Monogatari 1-2-3 MSX2 – 45MB