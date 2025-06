Alors que son nom reste indissociable de la saga Super Smash Bros., et qu’il serait actuellement impliqué dans Kirby Air Raiders sur Nintendo Switch 2 ainsi que, selon toute probabilité, dans le prochain Smash Bros., Masahiro Sakurai vient de livrer des propos particulièrement marquants dans un entretien accordé à Yahoo Japan. Véritable figure emblématique de l’industrie japonaise, le créateur n’a pas mâché ses mots sur l’avenir du développement des jeux vidéo de grande envergure : pour lui, la survie des studios AAA – voire AAAA – passera inévitablement par l’adoption de l’intelligence artificielle générative.

Une vision sans fard d’une industrie à la croisée des chemins

Sakurai dresse un constat lucide et sans complaisance : selon lui, le modèle de production actuel des jeux vidéo à gros budget atteint ses limites. Les ambitions grandissantes des productions, la qualité attendue des graphismes, l’ampleur des univers à créer, et les exigences toujours plus grandes des joueurs aboutissent à un cercle vicieux où le temps de développement et les coûts explosent.

« Très honnêtement, [l’avenir du jeu vidéo] est à risques. Je pense que nous sommes arrivés à un point où il n’est plus viable de produire des jeux à grande échelle comme nous le faisons actuellement car cela réclame beaucoup trop de ressources. Nous ne pouvons plus continuer ainsi », explique Sakurai.

Le constat est partagé par de nombreux professionnels du secteur : entre des budgets dépassant régulièrement plusieurs centaines de millions d’euros et des équipes comptant parfois des milliers de personnes, les studios prennent des risques financiers colossaux qui peuvent les mener à la faillite au moindre échec critique ou commercial.

L’IA générative comme levier de transformation

Face à cet état des lieux préoccupant, Sakurai identifie une piste qu’il estime incontournable : l’IA générative. « La seule avancée significative que je vois est l’IA générative. Nous sommes à un stade où l’on se doit de changer nos méthodes en utilisant ces nouveaux outils pour améliorer notre efficacité », précise-t-il.

Loin d’en faire un remède miracle, Sakurai souligne cependant que les studios n’auront bientôt plus le choix : pour espérer survivre, il faudra s’adapter et adopter ces technologies, sous peine d’être laissés sur le bord du chemin. Selon lui, seuls les acteurs capables de moderniser leurs pipelines de production, en intégrant l’IA pour automatiser certaines tâches fastidieuses et accélérer les processus créatifs, pourront continuer à exister dans le marché ultra-concurrentiel des AAA.

Une approche nuancée

Pour autant, l’homme derrière Smash Bros. ne prône pas un recours aveugle et généralisé à l’IA. Bien conscient des limites actuelles de ces technologies – et notamment des erreurs grotesques que peuvent produire certains modèles génératifs (personnages difformes, erreurs anatomiques, etc.) – Sakurai insiste sur la nécessité de garder un haut niveau d’exigence et un contrôle artistique fort.

Ainsi, il ne s’agit pas de remplacer les artistes et développeurs par des machines, mais bien de leur offrir des outils leur permettant de se concentrer sur ce qui compte : la vision créative, l’innovation et la qualité finale des jeux. L’IA pourrait notamment intervenir dans la génération d’éléments répétitifs (textures, prototypes d’objets, lignes de code génériques) pour alléger la charge des équipes.

Un problème structurel amplifié au Japon

Enfin, Sakurai évoque une difficulté propre au marché japonais : la pénurie croissante de talents dans le domaine du développement vidéoludique. La baisse démographique et les difficultés d’intégration de talents étrangers – en raison notamment de la barrière linguistique – aggravent encore la situation. Là où d’autres régions peuvent recruter plus facilement à l’international, les studios japonais sont confrontés à un bassin de main-d’œuvre qui se réduit inexorablement.