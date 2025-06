Front Mission 3 Remake est enfin disponible aujourd’hui, 26 juin 2025. Ce devait être un jour de fête pour les fans du jeu original sorti sur PlayStation en 1999. Malheureusement, la sortie du remake signé Forever Entertainment et Megapixel Studios est déjà au cœur d’une polémique.

De nombreux joueurs et spécialistes pointent du doigt l’utilisation massive de procédés d’upscaling et d’intelligence artificielle sur les éléments visuels du jeu. L’artiste et critique Cullen Black, qui a également rédigé un test pour Nintendo Insider, a publié une comparaison édifiante entre les arrière-plans, portraits des personnages et interfaces du titre original et ceux de ce remake.

Les différences sont frappantes. Là où le jeu d’origine affichait des visuels en pixel art soignés, les nouvelles images semblent parfois déformées, incohérentes ou même absurdes. Les mains des personnages paraissent tordues, des ombres apparaissent là où elles ne devraient pas, et certains éléments ajoutés par l’IA donnent une impression d’inachevé ou de hors-sujet. Dans un exemple marquant, un avion semble fusionner avec une voiture, créant un résultat pour le moins déroutant.

Les fans, déjà échaudés par les problèmes des remakes précédents de la série — Front Mission 1st avait été critiqué pour ses soucis de gameplay et Front Mission 2 pour sa localisation médiocre — expriment aujourd’hui leur frustration. L’absence de soin dans la restauration artistique d’un titre aussi culte est difficile à avaler pour une communauté attachée à cet héritage.

À ce stade, ni Forever Entertainment ni Megapixel Studios n’ont officiellement confirmé l’utilisation de techniques d’upscaling ou d’IA pour le traitement des visuels. Néanmoins, les indices sont nombreux : textures lissées à l’excès, détails effacés, et un style général qui manque de la personnalité de l’original.

Nous travaillons actuellement sur notre propre test complet de Front Mission 3 Remake. Nous reviendrons vers vous très bientôt avec un avis détaillé sur l’ensemble de l’expérience. En attendant, difficile de ne pas partager la déception des fans face à ce remake qui laisse un goût amer.