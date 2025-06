Le roguelike et son petit frère le roguelite font partie des genres les plus prisés des développeurs indépendants pour leur facilité de développement. Nous avons désormais une flopée de roguelikes à la qualité très variable disponible dans toutes les boutiques. Que nous donne Skies Above, développé par HungryDingo (auteur de TactiCats) et sorti le 17 avril 2025 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de huit euros ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau moyen en anglais est nécessaire pour jouer à Skies Above.

Un beau jeu avec de bonnes idées

Joueurs de Nintendo Switch 2, attention. À l’heure où nous écrivons ces lignes (juin 2025), Skies Above n’est pas compatible sur la nouvelle console de Nintendo et il est impossible de jouer sur cette plateforme.

Skies Above est un roguelite d’action en 2D. Dans un monde où les Léviathans sont arrivés sur notre planète, nous incarnons un rebelle qui cherche à empêcher les êtres humains d’exploiter ces magnifiques créatures.

Le gameplay est très simple : nous jouons un petit personnage qui doit détruire tous les ennemis qui s’attaquent au Léviathan. Pour ce faire, nous devons sauter de la créature pour chercher les ennemis et les tuer en plein vol.

La prise en main, même si elle peut être un peu compliquée manette en main, est simple dans les faits. Pour tuer un ennemi, il suffit de sauter dessus et de repartir. Notre personnage est capable de faire plusieurs sauts, possède un à plusieurs dashs (à améliorer), et peut aussi « cibler » un ennemi (un par saut) pour le toucher sans viser. Nous débloquerons aussi d’autres pouvoirs au fil de l’aventure.

La mort arrive très vite dans Skies Above, et à un rythme assez élevé. Dès que le Léviathan perd sa vie, nous retournons à la base et nous devons recommencer la partie. À chaque mort, nous gagnons plusieurs monnaies différentes qui permettent d’améliorer notre créature ou notre personnage.

L’argent « basique » permet d’installer des sortes de pierres runiques sur la créature, dont les effets sont variés. Certaines améliorent sa santé, d’autres rajoutent des dashs. Nous pouvons aussi gagner des esprits, des pièces bleues ainsi qu’une autre monnaie bleue qui permettront d’améliorer des points précis du jeu (il y a aussi d’autres éléments, comme la pêche, pour nous renforcer).

Par exemple, l’une des pièces bleues permet d’améliorer un arbre qui nous offre de nouvelles mécaniques. Les autres pièces bleues renforcent un pouvoir très pratique où une sorte de boule se dirige sur un ennemi avant d’exploser, provoquant des dégâts de zone.

Grâce à ces améliorations, nous tiendrons plus longtemps sur le dos de notre Léviathan et donc, par conséquent, nous gagnerons encore plus de récompenses. Il y a plusieurs « nuages » (comme des mondes) à débloquer avec de nouveaux ennemis à rencontrer.

Une progression lente et une expérience trop répétitive

Nous pourrons par exemple croiser des ennemis qui attaquent avec des lasers, ceux qui ont un bouclier, ou même des « ennemis » dorés qui passent occasionnellement sur la carte et qui rapportent de l’argent.

Skies Above est un jeu intéressant… mais à la progression mal dosée. Le concept est réussi et propose un roguelite aux airs de jeu d’arcade, avec ses combos à réaliser en plein vol.

Les améliorations sont pertinentes et nous donnent envie de progresser et de découvrir ce que le jeu a en réserve. Ses magnifiques graphismes pixel art deviennent aussi un argument pour nous faire rester sur le titre.

Malheureusement, Skies Above est aussi un jeu trop « jeune » dans sa réalisation. Il y a énormément de petits défauts qui ternissent l’expérience et qui auraient pu être réglés avec un travail de développement plus long.

L’aventure manque par exemple de rythme et les améliorations (comme les nouveaux ennemis) arrivent au compte-goutte, ce qui peut lasser très rapidement le joueur. Le contenu est assez chiche et les développeurs laissent peu de choix aux joueurs. Finalement, nous faisons nos améliorations parce qu’il faut le faire et non pour créer un build précis.

Ces problématiques entraînent un sentiment de répétitivité assez rapidement dans l’aventure, ce qui renforce la démotivation du joueur. Jouer oui, mais pourquoi ? Pour avoir un dash de plus ? Pour un ennemi en plus après quarante minutes de gameplay ?

De plus, nous avons fait face à un défaut assez rare dans le monde du jeu vidéo mais qui, en tout cas pour nous, est rédhibitoire : le défaut « tendinite ». Peu importe la manière de jouer, que ce soit avec les Joy-Con ou une manette pro, l’expérience nous provoque au bout d’une vingtaine de minutes une douleur au poignet droit qui rend la partie très inconfortable.

Peut-être est-ce une problématique qui nous est propre, avec des poignets pas très grands (mais capables de jouer de la musique et de supporter la douleur inhérente), mais la disposition des touches et la répétition des mouvements rendent l’expérience douloureuse quand nous voulons faire la meilleure run possible.

Avec toutes ces conditions, Skies Above est une expérience sympathique… mais uniquement à faire sur de très courtes durées. Avec la lassitude et la douleur, le jeu ne peut se faire que sur des sessions de vingt à trente minutes.

Huit euros est un bon prix, le jeu a une durée de vie conséquente, mais le contenu reste tout de même assez fragile. Nous vous conseillons, si le jeu vous intéresse, d’attendre une promotion.

Nous l’avons susmentionné, mais les graphismes sont l’un des points forts du jeu. Même si les décors manquent de variété, nous avons un très beau pixel art qui en met plein les yeux, notamment avec une très belle séquence d’introduction… Même si celle-ci ne sert finalement pas à grand-chose et que l’histoire n’est qu’un prétexte.

La bande-son, elle, est sympathique même si elle est quelque peu répétitive. Là encore une preuve qu’il faut plutôt faire cette expérience sur de courtes sessions plutôt que sur une longue durée.

Notons que Skies Above n’est pas traduit. Un niveau basique pour jouer suffit en théorie, mais si vous voulez mieux comprendre la séquence d’introduction, un niveau moyen est recommandé.

Nous vous joignons une vidéo de vingt-huit minutes enregistrée par nos soins.