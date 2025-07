Koei Tecmo a publié une nouvelle mise à jour pour NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening sur Nintendo Switch et Switch 2. Bien que certaines corrections ne concernent que la version Windows du jeu, plusieurs améliorations notables sont également déployées sur les consoles Nintendo.

Sur Switch 2, la mise à jour apporte plusieurs correctifs spécifiques qui améliorent la stabilité et l’équilibre du gameplay. Les joueurs peuvent désormais modifier les scénarios sans rencontrer de problèmes liés à la validation des paramètres, tandis que les effets du trait de caractère « Escroc » (Swindler) fonctionnent désormais comme prévu. La politique du système postal bénéficie également d’un correctif d’affichage, assurant une meilleure lisibilité et précision des informations à l’écran. Enfin, divers bugs mineurs et erreurs de texte ont été corrigés pour affiner l’expérience globale.

La version Switch classique profite des mêmes ajustements, à l’exception de quelques corrections propres à la version Windows du jeu, telles que le support clavier, la compatibilité Steam Deck ou l’outil d’ajout d’images, qui ne concernent pas les joueurs sur consoles.