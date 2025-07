Les amateurs de stratégie diabolique peuvent se réjouir : Dungeons 4 accueille dès aujourd’hui un nouveau contenu téléchargeable intitulé “Tales from the Campfire”, désormais disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,89 € (tarif habituel : 10,99 €).

Ce nouveau chapitre macabre vous invite à vous installer près du feu de camp pour écouter les histoires les plus terrifiantes et absurdes que le Mal ait jamais concoctées. Dans ce DLC, la Regrowing Evil – un être aussi bruyant qu’incontrôlable – exige d’être diverti. Pour répondre à ses cris perçants, les forces du Bien et du Mal vont devoir collaborer à travers quatre nouvelles missions narratives aussi variées que périlleuses.

La première mission, “Gorgu’s Toys”, vous met face à un vol d’une cruauté inégalée : des héros impudents ont osé dérober le miroir préféré de Gorgu. Il faudra vite le récupérer avant que ses pleurs n’inondent votre donjon et ne ruinent vos espoirs de domination maléfique.

Dans “The Great Mail Robbery”, vous êtes propulsé dans un Far West sinistre où le but est simple : dérober un train postal. Une mission digne d’un western infernal, pleine de dynamite et d’ironie noire.

La troisième mission, “Molten Core”, vous envoie droit dans la gueule d’un volcan en éruption. Même le cœur glacé de Thalya ne suffira pas ici, et il faudra faire équipe avec Tristan et ses héros pour empêcher la catastrophe. Une alliance contre-nature… mais parfois nécessaire.

Enfin, “Counting Sheep, Dungeon Style” conclut cette épopée autour du feu dans le Royaume des Chevaliers du Mouton. Là-bas, une étrange magie transforme vos redoutables créatures en moutons bêlants. Mais l’Evil amateur d’explosions saura peut-être tirer profit de cette laine encombrante…

Ce DLC ajoute également quatre nouvelles compétences pour Thalya, votre fidèle main du Mal : Bad Air, Indomitable Horde, Hero Graves et Dark Side. Autant d’outils pour rendre vos nuits maléfiques encore plus agitées.