À quelques semaines de sa sortie mondiale prévue pour le 25 juillet 2025 sur Nintendo Switch 2, Wild Hearts S entre pleinement dans sa phase de lancement. Après une première apparition sur les eShops japonais et australien, la démo jouable est désormais disponible en Europe, directement sur l’eShop de la Switch 2. Les joueurs européens peuvent ainsi dès maintenant s’essayer à cette version repensée du jeu de chasse signé Koei Tecmo.

Développé par le studio Omega Force (à qui l’on doit la série Dynasty Warriors), Wild Hearts S réinvente la formule du monster hunting en l’enracinant dans un Japon féodal stylisé, peuplé de créatures colossales nommées Kemono. Ces bêtes, fusionnées avec les éléments naturels, ravagent les terres d’Azuma. Vous incarnez un chasseur capable d’utiliser les Karakuri, une technologie ancestrale unique mêlant ingénierie et magie, pour affronter ces menaces.

La démo, d’une taille de 24 Go, permet de découvrir un pan du jeu en solo ou en coopération en ligne, avec un matchmaking déjà fonctionnel. Le jeu complet, qui occupera environ 34 Go, est d’ores et déjà disponible en précommande sur l’eShop pour 49,99 $/€. Cette version Switch 2 bénéficie d’optimisations spécifiques par rapport à l’original sorti en 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, avec une interface retravaillée, un affichage mieux adapté, et des ajustements techniques pour garantir une expérience fluide sur console hybride.

Wild Hearts S n’est pas une simple portage: plusieurs éléments ont été revus pour répondre aux spécificités techniques et ergonomiques de la Switch 2. Si vous souhaitez tester ce que cette nouvelle mouture a dans le ventre, vous pouvez dès à présent télécharger la démo gratuitement sur l’eShop européen.