Les jeux mettant en avant un personnage souffrant de cécité existent sur Nintendo Switch (et d’autres supports). On pense notamment à Perception ou encore, dans un registre un peu différent, à The Vale: Shadow of the Crown… Mais ici, l’absence de vue se fait sous un angle différent, plus précisément à la deuxième personne… Prenez votre peluche préférée, on va parcourir cette aventure ensemble… !

Mon ami Teddy

Out of Sight est une réalisation originale du studio suédois « The Gang ». Composé de pas loin de 200 personnes, le studio travaille habituellement avec des « grosses marques » tel que Netflix, Ikea et même le PSG pour proposer des expériences vidéoludiques principalement à travers Roblox. Néanmoins, le studio a également œuvré à créer ses propres jeux (sans licences connues) mais toujours en s’appuyant sur Roblox (ou Fortnite), Cependant, Out of sight est la première réalisation 100% inédite du studio et qui, pour le coup, s’affranchit totalement de Roblox…

A travers cette nouvelle histoire, The Gang nous invite à incarner la jeune Sophie, une petite fille aveugle retenue prisonnière dans un mystérieux manoir. Une nuit, elle se découvre la faculté de voir à travers les yeux de son ours en peluche, Teddy. Grâce à cette capacité unique, elle va devoir échapper à ses geôliers et tenter de comprendre les évènements mystérieux (et maléfiques) qui se déroulent dans ce lieu inquiétant… Bien évidemment, fuir les lieux restera sa motivation principale et elle pourra compter sur Teddy (et sur vous) pour la guider vers la lumière de la sortie…

Viens voir maman…

Out of Sight est un jeu à la première… et à la deuxième personne ! Pas de panique, on vous explique. Comme nous l’avons dit en introduction, Sophie est aveugle mais elle est capable de voir à travers les yeux de Teddy, son ours en peluche. Ainsi quand elle le serre très fort dans ses bras pour se déplacer, nous progressons en vue à la première personne… Mais à certaines occasions (plutôt nombreuses en réalité), Sophie devra poser Teddy sur des surfaces définies (généralement des plaids violets où s’affiche un nounours fantomatique). Une fois Teddy posé, nous verrons toujours à travers les yeux du petit ours en peluche, mais c’est toujours Sophie que nous dirigerons. Teddy fait alors office de « caméra fixe à la Resident Evil premier du nom ». Nous pouvons ainsi diriger Sophie dans la pièce où elle est bloquée, le tout dans un environnement en 3 dimensions. Comme Sophie a posé Teddy, elle a les mains libres, ce qui lui permettra alors de déplacer des objets (parfois des caisses ou des valises), ou encore des chariots roulants (sur lesquels vous aurez déposé Teddy), ce qui donnera un peu de mobilité à votre « caméra nounours ». Bien évidemment, une fois Teddy posé, vous pourrez diriger sa tête dans la limite d’une vue à 180 degrés. Comprendre que l’ours en peluche pourra regarder vers le haut, le bas, la gauche et la droite, mais toujours droit devant lui. Il ne sera pas possible de lui faire tourner la tête à l’envers (sauf en reprenant la peluche dans les bras et en changeant son orientation).

Les angles sont d’ailleurs assez bien choisis, certains étant plus « stressants » que d’autres car nous ne pouvons pas forcément toujours voir la scène dans son ensemble. Cela crée une certaine tension, surtout lorsqu’un de ses poursuivants rôde dans le secteur. Même si la liberté d’action est limitée au début lorsque l’on porte Teddy, celui-ci se verra octroyer une capacité télékinétique au cours de la partie, le rendant alors capable de briser certains objets à distance, du moment qu’il les a dans son champ de vision. Sophie quant à elle pourra utiliser des interrupteurs et récupérer des clés (du moment qu’elle est à bonne hauteur), grimper sur des éléments en hauteur lorsque Teddy n’est pas dans ses bras, mais aussi se baisser pour aller se faufiler dans des cachettes de fortune afin de ne pas être repérée par un méchant… Elle est également capable de soulever Teddy en hauteur, ce qui lui permettra d’avoir une vue d’ensemble de son environnement (par l’intermédiaire des yeux de son ourson), mais aussi de voir d’éventuels éléments cachés en hauteur…

Certains l’aiment jaune

Au demeurant, les mécaniques du jeu sont relativement faciles à comprendre et à prendre en main. Il est possible d’activer une option vous permettant de garder toujours Sophie en vue lorsque Teddy est posé, mais nous devons avouer qu’il est parfois préférable de rester libres de nos mouvements, pour observer les environs sous un autre angle. Les énigmes à résoudre ne sont pas très difficiles. Chaque pièce que vous traverserez vous demandera alors soit d’actionner un interrupteur en vous positionnant dessus, soit de pousser une trappe pour passer entre les murs labyrinthiques de l’immense manoir. Généralement les points « d’intérêt » ou objets intéressants à actionner ou à déplacer (et plus tard à faire exploser) sont généralement toujours jaunes… Si vous voyez une poignée jaune, vous savez que cet objet sera forcément à déplacer pour progresser. Toutefois, certaines pièces demandent un enchaînement bien précis et d’autres vous demanderont parfois d’avancer avec prudence en prenant garde à ne pas déclencher les pièges à souris ou les clochettes suspendues au plafond, dont les bruits peuvent attirer vos poursuivants. Mais encore une fois en étant prudent et en restant sans bouger après avoir malencontreusement déclenché un piège, on évitera de se retrouver dans une situation « dangereuse ».

Bien qu’elles tiennent une part importante, les énigmes et la vision à la deuxième personne ne sont pas les seuls éléments importants du jeu… En effet, l’autre gros point fort du titre, c’est son ambiance et son histoire. Celle-ci se dévoile au fur et à mesure de votre progression et des conversations que vous entendrez durant votre avancée, laissant alors libre court à votre interprétation. L’immersion n’en est alors que meilleure, nous donnant encore plus le sentiment de voir et de découvrir l’histoire à travers les yeux de Sophie…enfin… de Teddy. Visuellement, c’est également une réussite, même si les pièces du manoir tendent à se ressembler un peu, l’ambiance qui s’en dégage de par ses effets d’ombres et des personnages que l’on croise (semblant tout droit tirés d’un film de Tim Burton) est une belle réussite.

Malgré ses énigmes relativement simples et son déroulement très scripté, Out of Sight propose une expérience à la frontière du film interactif, un film où c’est Teddy qui fait office de caméra et qui n’oubliera pas pour autant de proposer des séquences de course poursuite à la deuxième personne très habilement mises en scène ! Vous vous demandez comment c’est possible alors que tout est vu depuis les yeux du nounours et qu’il ne peut voir Sophie que lorsqu’il n’est pas dans ses bras ? Eh bien nous vous laisserons la surprise de la découverte ! Sachez en tout cas que la tension sera palpable lors de ces passages très intelligemment pensés ! Encore une fois, avec ce côté « à la deuxième personne », on se prend très vite au jeu et on sera même véritablement inquiet pour la petite fille en fonction de certains emplacements où l’on pourra poser Teddy qui, comme nous le disions plus haut, limitent volontairement le champ de vision de l’ours en peluche. Obligeant alors Sophie à se déplacer en partie « à tâtons ».

Out of Sight est une aventure à vivre comme une (courte) histoire interactive. Comptez un peu moins de 4h pour en voir le bout. Difficile d’y revenir une fois le jeu terminé (pas de new game + ou de succès à débloquer), néanmoins vous pourrez le ressortir pour une soirée entre amis (en lieu et place d’un film à visionner). On aurait aussi aimé en apprendre un peu plus sur l’histoire et sur certains objets (jouets) que l’on ramasse et qui disparaissent mystérieusement… Mais cette aura mystique fait partie intégrante de l’histoire du jeu et permet à chacun de se faire sa propre idée par rapport aux éléments qui se déroulent…

Pour finir, on soulignera également l’ambiance sonore parfaitement ciselée et offrant une bande-son angoissante à souhait pour profiter à fond de l’expérience proposée. Bruitages angoissants, doublages (en anglais) convaincants et musique d’ambiance participent pleinement à l’immersion. Il est d’ailleurs recommandé de jouer avec un casque pour vivre pleinement l’histoire.

Out of sight est disponible au prix de 24,99 euros sur l’eShop.