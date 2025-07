Avec plus de 140.000 ajouts en liste de souhaits, le compte à rebours est lancé. Les demandes de clés sont désormais ouvertes pour la presse et les créateurs.

Fangamer et Mortis Ghost sont fiers d’annoncer que OFF sortira en version numérique le 15 août sur Steam et Nintendo Switch. La version physique sur Nintendo Switch est prévue pour le premier trimestre 2026.

La version numérique de OFF coûtera €14,99 (ou l’équivalent régional) sur Steam et le Nintendo eShop.



​Nous explorons actuellement les options pour proposer l’édition Bad Human en Europe. »

« Fixer la date de sortie numérique nous a permis d'organiser tout ce qui suit, notamment la sortie physique. Avec une sortie digitale prévue le 15 août, nous visons une disponibilité en magasin au T1 2026, période à laquelle les précommandes des éditions Standard et Bad Human devraient également être livrées.​​​Nous explorons actuellement les options pour proposer l'édition Bad Human en Europe. »​​​-Déclaration de Fangamer sur la sortie physique

Un Système de Coups Critiques Repensé Nouveauté majeure : le système de coup critique. Vous pouvez désormais charger une attaque critique, mais aussi utiliser des objets de manière critique pour déclencher des effets spéciaux (comme soigner plus de PV, par exemple). Dans ce GIF du combat contre Dedan, deux améliorations issues des retours des joueurs sont visibles : L’animation du coup critique accompagne désormais votre sélection dans les menus. Un indice visuel que toute action peut profiter de la puissance critique, pas seulement l’attaque.

Les attaques spéciales de Dedan (Hour Hand et Half Past) ont toujours été liées à un rythme précis, mais ce tempo n’était pas évident. Une horloge visuelle vous indique maintenant le temps restant avant le prochain assaut majeur.

Prenez le contrôle du « Batteur » alors qu’il cherche à purifier un monde étrange et désespéré, hanté par des spectres, et laissez-vous guider par un chat énigmatique au sourire narquois appelé « Le Juge ».

Alors que le joueur voyagera avec Le Batteur à travers des zones de plus en plus bizarres (une ferme qui extrait du métal du corps des bovins, un parc d’attraction rempli de personnes trop effrayées pour s’amuser, une usine de sucre avec des cheminées menaçantes), il devra finir par se confronter à sa propre mission, ou plutôt de celle du personnage qu’il incarne.

(re)Jouez à la version définitive d’un jeu culte et adoré, réimaginé pour les plateformes modernes.

Fonctionnalités principales