Seize ans après avoir marqué toute une génération de joueurs, Plants vs. Zombies s’apprête à revenir sur le devant de la scène avec une version modernisée baptisée Plants vs. Zombies Replanted. Initialement repéré sous le nom Reloaded dans les registres du ministère de la Justice au Brésil, ce retour en fanfare a été officialisé en coulisses et se précise aujourd’hui avec plusieurs éléments clés, dont la date de sortie, le nom définitif et le prix.

Développé par PopCap Games et édité par Electronic Arts, ce remaster du mythique tower defense est attendu pour le 23 octobre 2025, sur Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, ainsi que sur iOS et Android. Un retour global pour une licence culte qui a connu son heure de gloire dès sa première apparition en 2009.

Avec Plants vs. Zombies Replanted, EA promet une refonte complète du jeu de stratégie à la sauce PopCap. Les joueurs devront à nouveau défendre leur jardin contre des hordes de morts-vivants en utilisant une armée de plantes aussi farfelues qu’efficaces. Le concept ne change pas, mais on s’attend à une refonte graphique, des animations retravaillées, un gameplay modernisé et, pourquoi pas, quelques surprises inédites pour pimenter cette nouvelle version.

Ce retour est aussi stratégique pour EA, qui, après avoir ressorti deux jeux MySims sur Nintendo Switch, semble vouloir miser sur ses classiques pour enrichir son catalogue sur la Switch 2 et les consoles de nouvelle génération. Le timing est idéal : les rumeurs d’un Nintendo Direct pour fin juillet se multiplient, et l’annonce de PvZ Replanted pourrait très bien s’y glisser.

Côté tarif, EA et PopCap ont fait un choix judicieux : proposer Replanted à 19,99 €, soit un prix raisonnable pour un remaster. Ce positionnement pourrait séduire à la fois les fans de la première heure et un nouveau public curieux de découvrir cette formule hybride entre humour, stratégie et réflexion rapide.

Même si une classification n’est jamais une garantie absolue de sortie, toutes les informations que nous avons pu recouper vont dans le sens d’une annonce officielle imminente. Plants vs. Zombies Replanted semble bel et bien être prêt à fleurir à nouveau dans les salons des joueurs dès cet automne.