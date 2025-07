Les eShops européen, américain et japonais ont récemment publié de nombreuses fiches de jeux, permettant ainsi de faire le point sur les tailles que ces jeux occuperont sur la mémoire de vos Nintendo Switch. Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, et Megabits ; le premier terme est en anglais, le deuxième en français, et le troisième, utilisé dans les deux langues, désigne une autre unité de mesure).

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 – 12.8GB

Super Robot Wars Y – 11.3GB

SCP Foundation: Universe Horror – 4.2GB

Turbo Kid – 2.3GB

Radiant: Guardians of Light – 1.5GB

Paws and Whiskers – 1.0GB

Mini Wheels Racers – Turbo Toy Playground – 988MB

Esophaguys – 904MB

Ad Aquilonem – Seto’s Journey – 601MB

Sunberry Valley – 476MB

Astral Takers – 392MB

Whip/Sky/Fly – 384MB

The Aquarium Does Not Dance – 361MB

Ion Shift – 323MB

Rookie Basketball Shoots – 295MB

Escape Game:The Odd Crime Scene – 288MB

Find the Text – 261MB

Hotel Simulator – 218MB

The Organized Capy God – 196MB

Sunrest Oasis – 190MB

Cats Visiting the Cinema – 176MB

Missing Owner – 175MB

Coffee Shop Simulator – 172MB

Pokettohiro – 97MB

Alien Breakout – 88MB

Boba Tea Merge – 59MB

Eggconsole Manhattan Requiem: Angels Flying In The Dark PC-8801 – 56MB