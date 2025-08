Lors du Nintendo Direct d’aujourd’hui, SEGA a annoncé que Persona 3 Reload, Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 sortiront sur Nintendo Switch 2 cet automne. De plus, une démo gratuite de leur futur jeu de plateformes et d’action, SHINOBI: Art of Vengeance, qui sera disponible le mois prochain, le 29 août 2025, est disponible en téléchargement.

Persona 3 Reload (disponible le 23 octobre 2025) ; entrez dans l’Heure sombre, où la barrière entre l’ordinaire et le surnaturel s’estompe avec Persona 3: Reload sur Nintendo Switch 2 ! Dans ce remake du RPG culte, immiscez-vous dans la peau d’un nouvel élève poussé vers un destin inattendu quand il découvre l’existence d’une heure « cachée » entre un jour et le suivant. Éveillez un pouvoir irréel et percez les mystères de Tartare. Combattez avec vos amis et laissez à tout jamais votre empreinte dans leur mémoire.

Persona 3 Reload est une réinterprétation captivante de ce RPG emblématique, remise au goût du jour. Découvrez l’épopée émotionnelle de ce jeu sous un jour nouveau avec un système de combat repensé, des graphismes et un gameplay dernier cri, une bande-son améliorée comprenant un nouveau doublage en anglais et bien plus encore.

Vous pouvez précommander et ajouter Persona 3: Reload à votre liste de souhaits sur Nintendo Switch 2 dès aujourd’hui. En bonus de précommande, vous recevrez l’ensemble musique Persona 4 Golden™, disponible uniquement avant la sortie du jeu. Pour en savoir plus sur Persona 3 Reload, rendez-vous sur le site officiel du jeu.

Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2 (disponibles le 13 novembre 2025): Après la sortie de Yakuza 0 Director’s Cut au mois de juin, la suite de la saga débarque sur Nintendo Switch 2 avec Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2.

Yakuza Kiwami est un remake intégral du tout premier jeu de la série, sorti il y a presque 20 ans. Incarnez Kazuma Kiryu, un ancien yakuza, et entrez dans la légende en démêlant une conspiration à 10 milliards de yens dans le quartier chaud de Tokyo grâce à ses poings et son ardeur.

Dans Yakuza Kiwami 2, la suite directe de Yakuza Kiwami, le Dragon de Dojima, Kazuma Kiryu, doit affronter le Dragon du Kansai, Ryuji Goda, dans une guerre totale entre des clans yakuza rivaux.

Les deux jeux proposeront pour la toute première fois du texte en français, italien, allemand, espagnol, espagnol (Amérique latine), portugais brésilien et russe.

Achetez Yakuza 0 Director’s Cut sur Nintendo Switch dès aujourd’hui pour découvrir la série et vous préparer pour la suite qui sortira le 13 novembre. Pour plus d’informations sur Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2, consultez les sites officiels des deux jeux.

SHINOBI: Art of Vengeance (disponible le 29 août 2025) : les joueurs pourront dès aujourd’hui s’exercer aux arts ninja en téléchargeant la démo gratuite de SHINOBI: Art of Vengeance, le nouveau jeu d’action en 2D de Lizardcube, l’équipe à l’origine du beat’em all Streets of Rage 4. Dans la démo, les joueurs pourront explorer le premier niveau du jeu, le Village Oboro, tout en surpassant les ennemis et les pièges dans de magnifiques environnements dessinés à la main. Une fois le niveau terminé, prouvez votre talent en rejouant en mode Arcade afin d’obtenir le meilleur score et tentez de découvrir les passages secrets. Afin d’offrir la meilleure expérience aux joueurs, la démo propose de débloquer certaines capacités qui ne sont normalement disponibles que bien plus tard dans le jeu.

SHINOBI: Art of Vengeance suit l’histoire du héros culte, maître des arts martiaux ninja : Joe Musashi, qui part en quête de vengeance à travers de nombreux niveaux et environnements différents. Avec ses boss hauts en couleur, son système de combat complexe et un gameplay aussi fluide qu’exaltant, SHINOBI: Art of Vengeance laisse les joueurs libres d’attaquer et de réagir aux situations comme ils le souhaitent, en leur proposant toujours plus de choses à découvrir.

La démo gratuite de SHINOBI: Art of Vengeance est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et Steam. Des informations supplémentaires sont disponibles sur les pages respectives du jeu, y compris sur la façon de télécharger la démo. Il est possible de précommander numériquement SHINOBI: Art of Vengeance et de le mettre dans votre liste de souhaits. Les fans qui précommandent le jeu en version numérique profiteront de 10 % de remise et recevront le costume d’arcade original et l’amulette du chasseur de fortune. Vous pouvez précommander l’édition Standard de SHINOBI: Art of Vengeance dans la région EMEA sur PlayStation 5, Nintendo Switch et PC. Les fans en Amérique du Nord peuvent aussi commander les éditions Standard, Classic et Collector en exclusivité sur le site Internet de Limited Run Games.