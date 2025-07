Square Enix a annoncé aujourd’hui que Dragon Quest I & II HD-2D Remake sera disponible dès le 30 octobre 2025 sur Nintendo Switch et Switch 2. À noter que sur Switch 2, le jeu sera proposé au format Game-Key Card. Le fichier d’installation pèsera 17 Go. Un nouveau trailer accompagne cette annonce.

Les joueurs pourront redécouvrir ces deux premières aventures légendaires de la Trilogie d’Erdrick, réunies dans un seul jeu et entièrement réimaginées en HD-2D, avec un style visuel mêlant pixel-art et effets modernes.

Pour ceux qui souhaitent une expérience complète, Square Enix proposera aussi une édition numérique exclusive, la Dragon Quest HD-2D Erdrick Trilogy Collection, qui regroupera Dragon Quest III HD-2D Remake ainsi que Dragon Quest I & II HD-2D Remake au prix de 99,99 $. Cette compilation sortira sur Switch et Switch 2, confirmant pour la première fois que Dragon Quest III HD-2D Remake arrivera aussi sur Switch 2.

Histoire de Dragon Quest I

Grâce aux exploits héroïques du légendaire Erdrick, le Seigneur des Ténèbres a été vaincu, ramenant la paix dans le royaume d’Alefgard. Mais cette paix fut de courte durée : le terrible Dragonlord s’est levé, semant à nouveau le chaos avec ses hordes de monstres. En tant que descendant d’Erdrick, c’est à vous de vaincre ce nouveau mal et de sauver le monde.

Histoire de Dragon Quest II

De nombreuses années se sont écoulées depuis qu’Alefgard a été sauvé. Le héros de l’époque, honoré comme son ancêtre Erdrick, a vu sa lignée fonder trois royaumes prospères. Mais une nouvelle obscurité émerge, et une invasion soudaine de monstres plonge à nouveau le monde dans les ténèbres. Seule une poignée de jeunes princes et princesses descendants d’Erdrick peuvent faire front. Le moment est venu pour eux d’honorer leur héritage et de repousser les forces du mal.