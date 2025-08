Un nouveau jeu Kirby s’apprête à faire vrombir les moteurs. Kirby Air Riders, qui fait suite au classique culte Kirby Air Ride sorti en 2003 sur GameCube, vient tout juste d’obtenir une classification par l’organisme saoudien de régulation des jeux vidéo. Le jeu a été classé 7 ans et plus, et cette évaluation pourrait bien être le signe d’une sortie très proche, voire imminente.

En Arabie Saoudite, les jeux sont en général classés uniquement lorsqu’ils sont finalisés, ce qui signifie que Kirby Air Riders serait d’ores et déjà terminé côté développement. Nintendo, de son côté, s’est contenté d’annoncer que le jeu sortirait en 2025, sans autre précision. Cette évaluation renforce donc l’idée qu’il arrivera dans les semaines ou mois à venir.

Après les récentes classifications de Metroid Prime 4 et d’autres titres first-party de Nintendo, tout semble pointer vers une fin d’année très chargée pour la Switch 2, avec plusieurs jeux majeurs en route.