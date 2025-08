Le battle royale délirant Fall Guys revient sur le devant de la scène grâce à une mise à jour significative sur Nintendo Switch 2, comme le détaille la vidéo Fall Guys Had a Major Switch 2 Update (60fps). Cette nouvelle version ne se contente pas d’un simple portage : elle transforme en profondeur l’expérience portable, autrefois limitée sur la première Switch, pour offrir désormais une fluidité bien plus agréable et un rendu visuel nettement amélioré.

À sa sortie sur la Switch originale, Fall Guys n’avait pas vraiment convaincu sur le plan technique. Les performances plafonnaient à 30 images par seconde, les ralentissements étaient fréquents, et les temps de chargement longs nuisaient à l’expérience globale. Cette configuration rendait la version portable du jeu difficilement recommandable pour les joueurs exigeants, surtout lorsqu’on connaît la nature nerveuse et compétitive du titre.

Mais la Nintendo Switch 2 change complètement la donne. Grâce à cette mise à jour dédiée, Fall Guys gagne enfin la fluidité qu’on attendait. Le taux de rafraîchissement atteint quasiment 60 images par seconde, avec quelques rares baisses à 59fps, imperceptibles pour la majorité des joueurs. Résultat : une expérience de jeu bien plus stable et réactive, cruciale pour un jeu où chaque saut et chaque bousculade peuvent décider du sort d’une partie.

Autre amélioration bienvenue : les temps de chargement, bien que pas encore instantanés, sont nettement réduits par rapport à la version précédente. Les longues pauses avant le lancement d’un niveau sont désormais de l’histoire ancienne, ce qui rend l’ensemble plus fluide et dynamique. En parallèle, la résolution a été revue à la hausse, avec des visuels plus nets et un éclairage mieux maîtrisé, offrant une présentation bien plus proche des versions consoles plus puissantes.

La vidéo souligne également que cette refonte graphique, couplée à de meilleures performances techniques, permet à Fall Guys de redevenir pertinent sur la scène Nintendo. Si le jeu a certes perdu en popularité depuis son pic de gloire en 2020, cette mise à jour pourrait bien marquer un nouveau départ pour la communauté sur Switch 2, notamment si elle s’accompagne d’une promotion ciblée ou d’événements spéciaux.