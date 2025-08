Le studio indépendant italien 3DClouds a annoncé que son jeu de course « sim-cade » Formula Legends sortira officiellement le 18 septembre 2025 sur Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, au prix de 19,99 € / $19.99 / £19.99. Ce jeu, qui rend hommage aux 70 dernières années du sport automobile, propose un mélange accessible de gameplay arcade et de simulation, destiné aussi bien aux néophytes qu’aux passionnés de compétition.

À cette occasion, une nouvelle démo jouable est désormais disponible sur PC, Xbox Series X|S et PS5, tandis que la version Nintendo Switch arrivera le 14 août prochain sur l’eShop.

Une lettre d’amour au sport auto

Formula Legends se veut une relecture ludique et passionnée de l’histoire de la Formule 1 à travers des circuits, des pilotes, des écuries et des voitures fictives mais inspirées des grandes époques du championnat. Le jeu propose un gameplay personnalisable à souhait, avec des aides à la conduite optionnelles, tout en intégrant des éléments de simulation comme l’usure des pneus, la consommation de carburant, l’évolution de la piste, les dégâts ou encore les conditions météorologiques dynamiques.

La démo propose :

Deux modes de jeu : Course personnalisée et Contre-la-montre

: Course personnalisée et Contre-la-montre Deux circuits jouables : Belgique et Hongrie, avec des versions classiques et modernes

: Belgique et Hongrie, avec des versions classiques et modernes Trois époques emblématiques : Années 70, années 90, années 2020, chacune avec ses propres voitures, équipes et pilotes

: Années 70, années 90, années 2020, chacune avec ses propres voitures, équipes et pilotes Nouvelles conditions extrêmes : Beau temps, ciel couvert, pluie et tempête

: Beau temps, ciel couvert, pluie et tempête Options de gameplay étendues : Niveau des adversaires, règles, durée des courses, type de qualifications…

: Niveau des adversaires, règles, durée des courses, type de qualifications… Nouvelles caméras : Vue derrière l’aileron arrière, et surtout une vue cockpit , très demandée par la communauté

: Vue derrière l’aileron arrière, et surtout une , très demandée par la communauté IA et conduite améliorées : Meilleure réactivité des véhicules et IA plus compétitive

Après un premier aperçu remarqué lors du Steam Next Fest en juin (plus de 50 000 joueurs), cette nouvelle démo enrichit l’expérience avec de nombreux ajustements issus des retours des fans.