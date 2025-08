PQube, le développeur indépendant Crinkle Cut Games et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer que Discounty, le jeu mêlant simulation de vie et gestion de supermarché avec un soupçon de mystère, est testable dès aujourd’hui via une démo disponible sur toutes les plateformes.

L’édition physique du jeu pour PlayStation 5 et Nintendo Switch, sera disponible dès le 21 août, et est disponible en précommande dans toutes les bonnes boutiques.

Dans Discounty, les joueurs héritent et prennent en charge le modeste supermarché de leur tante dans la charmante petite ville excentrique de Blomkest. Ils devront approvisionner les rayons, conclure des accords commerciaux, personnaliser l’agencement du magasin et satisfaire les clients, tout en nouant des amitiés (ou des rivalités) avec les habitants. Au fil du temps, ils découvriront les secrets de cette petite ville et feront passer leur commerce de ses modestes débuts à un empire commercial florissant. Mais le succès a un prix, et tout le monde à Blomkest n’est pas prêt pour le changement.

Ceux qui sont prêts à bâtir un empire commercial ou qui veulent simplement voir à quelle vitesse le capitalisme douillet peut détruire une communauté soudée peuvent précommander Discounty dès maintenant pour être sûrs d’être prêts dès le premier jour.

Un accueil chaleureux à Blomkest

Votre tante vous a invité à gérer le magasin local, Discounty, dans la ville portuaire délabrée de Blomkest. Mais attention, tout le monde ne souhaite pas que vous réussissiez.

Explorez Blomkest après les heures d’ouverture et apprenez à connaître les habitants. Transformez-les en clients fidèles de Discounty et découvrez les secrets cachés de la ville.

Concevez et décorez votre propre magasin

Créez un magasin accrocheur et efficace en réorganisant les étagères et les produits. Concevez des allées accueillantes pour une navigation facile dans le magasin et ajoutez des décorations pour encourager les achats !

Les habitants de Blomkest n’apprécient pas les nouveaux arrivants. Gagnez la confiance des fabricants, concluez des accords commerciaux et vendez des produits locaux pour augmenter les bénéfices de Discounty !