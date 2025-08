Mattel, Inc. (Nasdaq : MAT), l’une des principales sociétés mondiales de jouets et de divertissement familial et propriétaire de l’un des portefeuilles de marques les plus emblématiques au monde, en collaboration avec Outright Games, l’un des principaux éditeurs de divertissements interactifs destinés à toute la famille, a dévoilé aujourd’hui les détails de son prochain jeu sur console, Barbie™ Sentiers Équestres, un nouveau jeu d’aventure en monde ouvert qui sera disponible le vendredi 10 octobre 2025 en édition physique sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et Xbox One / Series X, distribué en France par Maximum Entertainment.

Barbie Sentiers Équestres emmènera les joueurs dans un voyage à travers les paysages du Canterbury Trails Park en compagnie de leur fidèle compagnon équin, Lucky. En incarnant Barbie « Brooklyn » Roberts ou Barbie « Malibu » Roberts, les joueurs exploreront des écosystèmes dynamiques, accompliront des quêtes inspirées de la nature et découvriront des trésors cachés.

Les principales caractéristiques de Barbie Sentiers Équestres sont les suivantes :

Rejoignez les Rangers Junior : faites équipe en tant qu’apprentis Rangers Junior avec les Rangers du parc et la tante de Ken, Lady Carson, pour raviver et embellir le Canterbury Trails Park.

Trouvez votre aventure : explorez des environnements variés tels que des prairies fleuries, des forêts luxuriantes, des montagnes et des lacs paisibles.

Rencontrez des visages familiers : retrouvez des amis tels que Ken, Teresa, Nikki et Daisy pour des missions secondaires et des défis amusants.

Découvrez la faune : apprenez-en davantage sur le parc avec la Cheffe des Rangers Annalise et visitez le centre de la faune pour découvrir les animaux et les plantes.

Capturez la magie : utilisez l’appareil photo intégré au jeu pour immortaliser des moments magiques et consignez vos découvertes dans un journal afin de suivre vos quêtes.

Résolvez des mystères : collaborez avec l’archéologue Dr Potts pour déterrer des céramiques anciennes, suivre des indices et résoudre la quête du cheval mystérieux.

Prennez soin de votre cheval : créez un lien avec Lucky en la nettoyant, en la brossant, en la chouchoutant et en la nourrissant.

Exprimez votre style : trouvez des coffres à collectionner pour personnaliser vos tenues, votre équipement et vos accessoires colorés tels que des brides, des selles, des tresses et des rubans.

« Avec Barbie Sentiers Équestres, nos équipes ont cherché à créer une expérience qui offre aux joueurs une aventure riche et interactive, axée sur l’exploration et la créativité », a déclaré Erika Winterholler, responsable du développement commercial, jeux numériques chez Mattel. « Qu’il s’agisse de chevaucher dans des environnements uniques, de personnaliser des personnages ou de relever des défis dans le jeu, le gameplay est conçu pour être immersif, captivant et amusant pour tous les âges. »

« C’est un privilège de collaborer à nouveau avec Mattel sur une marque aussi emblématique, et l’intégration de l’élément équestre tant apprécié dans Barbie Sentiers Équestres élève vraiment l’aventure à un niveau supérieur », a déclaré Stephanie Malham, directrice générale d’Outright Games. « Nous avons créé un jeu qui plonge les joueurs dans un magnifique environnement ouvert regorgeant d’aventures passionnantes, offrant ainsi une expérience que les fans de tous âges adoreront. »

Depuis 1959, Barbie inspire le potentiel illimité de chaque fille, stimulant l’imagination et façonnant l’avenir à travers le jeu. La marque propose plus de 175 poupées différentes, célébrant l’inclusivité et offrant une voix unique sur plusieurs plateformes afin de toucher un large public. Tout au long de cette évolution, le lien entre la marque Barbie et l’équitation est resté un thème récurrent et très apprécié, comme en témoignent plusieurs jeux vidéo précédents, notamment la célèbre série des Barbie Horse Adventures (2003-2008) et la série télévisée Les Mystères de Barbie : À la Poursuite du Cheval Perdu, actuellement disponible sur Netflix.