Missing Banban est un titre sorti un peu de nulle part, mais tiré de la saga épisodique Garten Of Banban (dont le test du bundle 1 à 4 ici et à venir le test du prologue Garten Of Banban 0). Nous y incarnons le shérif Toadster, que nous rencontrons pour la toute première fois dans l’opus 4, une sorte de grenouille grise animée par la justice, qui part à la recherche de Banban, son ami disparu. Et c’est parti pour découvrir le monde complètement coloré, déjanté et même tordu de ce spin off qui, nous allons le constater n’a strictement rien à voir avec la saga initiale, et défaire les plans de Bittergiggle, ce bouffon de la reine à la double facette tel Double-Face de Batman avec un soupçon de joker dans la recette.

Le titre est sorti le 29 mai 2025 pour PC, IOS, PS4/5 et Xbox One/Séries ; développé par Simon Carny (dév indépendant faisant parti du programme d’Euphoric Brothers) et édité par Euphoric Brothers / Feardemic selon le support.

Nous sommes cette fois-ci sur un jeu de plateforme 2D et de tir rappelant un petit mélange entre un Super Mario et Cuphead mais en moins réactif et qui pique un peu les yeux et les oreilles ! On oublie donc l’aventure exploration typée horreur 3D à de la plateforme 2D mais dans l’univers de Banban tout de même, et ça pour 9,99€ sur l’eShop.

Le trailer disponible ici.

“Tu prends la pilule bleue, l’histoire s’arrête là, tu te réveilles dans ton lit et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au Pays des Merveilles et je te montre jusqu’où va le terrier”

Là où folie rencontre curiosité et regret… Pour certains Missing Banban sera un titre fun et réalisable en quelques petites heures, pour d’autres une véritable torture : que ce soit la narration, le gameplay, la bande son et les graphismes…. ça passe ou ça casse. Vous êtes prévenus !

Au lancement du titre, petite cinématique d’intro en écran fixe avec une voix off sous acide trafiquée comme camouflée pour cacher son identité, en anglais avec un fond de musique 8-bit qui donne vite mal au crâne… De là nous avons pu changer la langue du jeu en français et relancer le titre pour revoir cette fabuleuse introduction et en comprendre le sens car elle n’est visible qu’au lancement du jeu et non une fois le menu passé. Pourquoi pas ! Mais ça démarre un peu mal.

Bon, en bref, notre cher ami Banban régnait sur le monde fantaisiste de Banbania. Mais Bittergiggle, emprisonné pour ses blagues insupportables, s’évade en apportant destruction et mauvais jeux de mots… et pour ne rien arranger, Banban est introuvable.

Qui mieux que le shériff Toadster, humble fervent de la loi, pour retrouver notre cher disparu et renvoyer le mal derrière les barreaux.

Nous allons donc parcourir les contrées les plus colorées comme les plus obscures et sinistres de Banbania : des plaines et plages colorées, des usines désaffectées et glauques comme des forêts sombres en passant par des fonds sous-marins très sombres également. L’ambiance du jeu est si dérangeante qu’on se demande sans cesse si nous ne devrions pas arrêter la torture audiovisuelle que procure Missing Banban.

La saga Garten of Banban est assez étrange et énigmatique, mais ici on replace la barre encore plus haut.

Banban a-t-il vraiment disparu ? Existe-t-il ? C’est dans la tête du shérif Toadster.. ou peut-être dans la nôtre ? Nous sommes un peu perdus, même en arrivant au bout de l’aventure.

La bande son est uniquement du 8-bit… mais ne marquera pas plus le joueur que cela. Les dialogues yaourts, les bruitages et la musique de fond réunis ressemblent à un orchestre désynchronisé mêlant coup de triangle avec guitare électrique saupoudré de piano désarticulé… Peut-être prendre un Nurofen flash, cela semble plus efficace.

Côté gameplay rien de plus simple : « A » sauter, « Y » tir et « B » attaque spéciale représenté par une barre bleue dans le coin supérieur gauche de l’écran qui se charge progressivement en tuant des ennemis.

Il est possible de dasher avec L même si il manque un peu de précision. Nombre de fois où l’on a pu finir empalé sur un piège que l’on était censé esquiver, et cela à plusieurs reprises ; Et nous conseillons fortement de jouer avec la croix directionnelle car le stick directionnel manque de précision avec certaines armes ou pour discuter avec nos différents compagnons que l’on croisera sur notre route. (Touche haut lorsqu’une flèche bleue foncée apparaît sur le pnj).

Pour rappel c’est un jeu de plateforme et de tir en 2D, donc qui dit tir dit différentes armes : au nombre de 3 en plus de l’arme fournie initialement. Cela va d’une sorte de blaster à moyenne portée, à un lance bulle qui rebondit jusqu’à atteindre une cible, à un lance-flammes (pratique pour toucher des ennemis volants ou scotchés au plafond) et enfin le pisto-sceptre qui envoit des munitions en forme de coeur mais qui a le désavantage de nous faire reculer… bien sûr il servira à atteindre des endroits en hauteur en utilisant le recul à bon escient en tirant vers le bas par exemple tel un jetpack accroché à notre dos de grenouille estampillée shérif.

Quelques collectibles seront de la partie : en tuant des monstres et en parcourant le niveau nous obtiendrons des Bancoins (pièces à l’effigie de Banban) qui nous permettront de faire quelques emplettes dans une boutique (du soin, des éléments de protection, de la recharge pour l’attaque spéciale entre autres choses) mais aussi des améliorations de santé et de spéciale (trois fois chacunes, pas plus !). Attention au game over qui nous en fera perdre et nous empêchera de faire des achats compulsifs !

Dans les recoins de chaque niveau nous pouvons également trouver des fruits qui revigorent la santé mais aussi des insignes de shérif de ci de là qui seront échangeables dans une boutique de cosmétique : nous pourrons revêtir la forme de nos compagnons ; cela n’est là purement qu’esthétique et inutile… quoique être dans la peau de notre ami Banban peut potentiellement changer la fin de l’histoire mais nous n’en dirons pas plus pour garder un peu le suspens du titre.

Le bestiaire n’est pas très vaste et pour les joueurs connaissant bien la saga Garten of Banban, nous ne manquerons pas d’en reconnaître la plupart. Cela va des humanoïdes tout verts courant de gauche à droite, à des crapauds sautant en cloche, des drônes venant nous pourchasser ou encore des araignées longeant murs et plafonds n’attendant que nous pour nous bondir dessus. Tout ça dessiné par un enfant de 6 ans… arachnophobes vous êtes sauvé !

Et bien sur des boss de fin de niveau feront leurs apparitions, qui sont bien sûr nos compagnons corrompus par les mauvaises blagues de Bittergigle.

Le jeu se complète en quelques heures, avec des chemins multiples et fins variables selon votre exploration et choix.

La lecture culture :

L’univers de Banban ne cesse de s’agrandir avec actuellement 8 épisodes (7 de sortis – 8eme prochainement dont le trailer est dispo depuis peu).

Ce préquel, ainsi que bientôt à venir Karting Banban entre autres, viennent étoffer l’univers comme Mario avec toute sa saga (Super mario, Kart, Party etc) mais peinera à s’en sortir contrairement à son collègue vidéoludique. En même temps, il y a de quoi avoir l’impression d’être sous acide quand on voit ces titres les uns après les autres, mais il en faut pour tous les goûts de joueurs·ses.

Deux autres spin-offs ont déjà vu le jour :

En septembre 2023 Garten of banban Punchrush pour IOS : un jeu d’action consistant à tabasser des objets dans un temps imparti pour passer des portes… oui oui rien que ça.

En 2024 Garten of Banban RP (Roleplay) développé par Jule Game pour Roblox parcourant l’univers de Garten toujours de manière épisodique dont le second chapitre devrait arriver prochainement.