BOKURA: planet, la suite collaborative développée par tokoronyori et éditée par Kodansha Creators’ Lab, débarque dès aujourd’hui par surprise sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Ce nouvel épisode, pensé pour deux joueurs humains, entraîne les participants sur une planète rouge hostile après le crash de deux détenus. Pour espérer s’échapper et rejoindre la Terre, il faudra coopérer via chat vocal pour résoudre des énigmes environnementales. Mais attention : chaque protagoniste cache ses secrets et ses propres raisons de vouloir rentrer. La confiance pourrait vite se briser.

En parallèle, le titre original BOKURA, qui s’est écoulé à plus d’un million d’exemplaires dans le monde, arrivera sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et PlayStation 4 en novembre 2025. Dans ce jeu, deux joueurs partagent un voyage d’évasion à travers un univers onirique scindé en deux réalités : l’un voit un monde mécanique dystopique, l’autre une nature sauvage ayant repris ses droits. Les deux visions coexistent et imposent une coordination parfaite pour progresser, tout en naviguant entre discussions prudentes et débats passionnés.

BOKURA: planet est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch et PC via Steam. Les deux titres sont jouables dans un total de 29 langues, dont le français, l’anglais, le japonais, le coréen, le chinois simplifié et traditionnel, ainsi qu’un large éventail de langues européennes et asiatiques, offrant une accessibilité maximale aux joueurs du monde entier.