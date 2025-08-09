Miaounifique, une mise à jour gratuite pour Little Kitty, Big City signée Double Dagger Studio. Moins de 24 heures après son passage dans le Nintendo Direct Indie World, la mise à jour se trouve une date via un tweet bien trop discret !

Votre matou va pouvoir agrandir son territoire et partir à la découverte de quartiers inédits dans cette mise à jour*1 gratuite pour le jeu principal. Faites de nouvelles connaissances, essayez des chapeaux, apprenez des tours auprès de votre ami canin, immortalisez vos aventures grâce au mode photo, et plus encore. Vous pouvez aussi personnaliser la couleur, les marquages et les yeux de votre chat, entre autres. Partez semer la pagaille dans une ville regorgeant de surprises. La mise à jour gratuite pour Little Kitty, Big City fera son arrivée le 27 août sur Nintendo Switch.