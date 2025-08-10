Bandai Namco et Omega Force ont profité des célébrations du One Piece Day pour annoncer officiellement la prochaine vague de contenus additionnels pour One Piece: Pirate Warriors 4. Alors que le jeu, sorti en mars 2020, continue de séduire les fans avec plus de 4 millions d’exemplaires écoulés dans le monde, les joueurs peuvent s’attendre à une nouvelle salve de personnages jouables, de costumes et de bonus exclusifs à venir dans les prochains mois.

Le DLC 7 sera disponible à l’automne 2025, entre septembre et novembre, et marquera l’arrivée de Rob Lucci dans sa version CP0. Il sera accompagné de deux autres combattants encore tenus secrets, ainsi que de trois nouveaux costumes. Ce pack constitue la première partie du Character Pass 3, qui regroupe les DLC 7 et 8 et qui sortira officiellement le 11 août 2025.

La seconde partie, le DLC 8, arrivera début 2026 et portera le nom de Special Selection Pack. Ce contenu a été conçu à partir d’un sondage réalisé par Bandai Namco auprès de la communauté, et c’est ainsi que trois personnages plébiscités feront leur entrée : Ener, le maître de la foudre ; King, bras droit de Kaido et superstar des Tobi Roppo ; et Z, ancien amiral devenu antagoniste emblématique dans One Piece Film: Z.

En plus de ces ajouts, les joueurs qui se procureront le Character Pass 3 bénéficieront d’un bonus exclusif : la technique spéciale « Divine Departure » pour Shanks, ajoutant une attaque à son arsenal.

Avec cette nouvelle vague de contenus, One Piece: Pirate Warriors 4 confirme sa longévité exceptionnelle dans le paysage vidéoludique, combinant un gameplay musclé de type musou avec un casting toujours plus impressionnant. Ces DLC viendront non seulement enrichir la liste déjà conséquente de personnages jouables, mais aussi prolonger l’expérience pour les fans qui suivent le titre depuis ses débuts.

Le jeu est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation, Xbox et PC, et continuera de recevoir du contenu au moins jusqu’en 2026, preuve de l’engouement constant autour de l’univers de One Piece.