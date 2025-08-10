Wild Hearts S, sorti récemment, fait partie des tout premiers titres à débarquer sur Nintendo Switch 2. Mais cette version améliorée du jeu de chasse signé Koei Tecmo et Omega Force a une histoire particulière : elle a été développée alors que l’équipe ne connaissait pas encore les spécifications exactes de la nouvelle console.

Dans une interview accordée à Famitsu, le réalisateur Takuto Edagawa est revenu sur les origines du portage. Selon lui, l’objectif était clair : exploiter le plein potentiel du jeu et le faire découvrir à un public plus large.

« Nous avons appris les caractéristiques techniques à l’avance et avons réalisé que nous pouvions développer pour cette machine. Même si les ventes de la version originale n’avaient pas atteint nos attentes, ceux qui y ont joué l’ont adorée. Nous pensions que le titre avait encore du potentiel, et nous avons relevé le défi pour le proposer à ceux qui ne connaissaient pas le jeu ou n’avaient pas pu y jouer. »

Développer dans le flou technique

Edagawa explique que travailler sur Switch 2 avant sa sortie a été un vrai défi :

« Nous avons dû développer sans connaître les specs exactes, ce qui a été un peu difficile. Comme pour tout nouveau hardware, nous avons dû nous adapter, notamment pour la gestion du CPU. Passer de trois à quatre joueurs a aussi été un gros challenge. À un moment, j’ai même regretté ce choix, mais j’ai été soulagé quand nous avons réussi à le concrétiser. »

Le retour du mode à quatre joueurs

L’ajout du support pour quatre joueurs était l’un des grands objectifs. L’original ne permettait que trois participants, mais l’idée d’un mode à quatre était déjà présente dès le départ.

« Nous pensions que la Switch 2 était parfaite pour jouer ensemble, avec des fonctions comme le GameChat. Sur la version originale, nous avions réduit à trois joueurs par peur que quatre chasseurs utilisant le Karakuri soient trop puissants. Mais beaucoup demandaient à jouer à quatre. Cette fois, profitez-en ! »

Pas de nouveaux monstres ou armes pour ne pas désavantager l’original

Interrogé sur l’ajout de contenu inédit, Edagawa précise :

« Nous y avons pensé, mais si nous ajoutions de nouveaux monstres ou armes, il faudrait aussi les mettre dans la version originale. Sinon, Wild Hearts S deviendrait la version “définitive” et cela ne nous semblait pas juste. Nous voulions que ceux qui découvrent le jeu aient la même expérience, et ensuite, si tout se passe bien, cela pourrait mener à autre chose… »

Une suite en ligne de mire ?

En conclusion, Edagawa et le producteur Kotaro Hirata n’ont pas caché leur envie de poursuivre l’aventure :

Hirata : « Bien sûr que nous aimerions en faire plus. C’est un titre qui nous tient à cœur. »

Edagawa : « C’est un jeu avec beaucoup de potentiel. En le développant, nous avons pensé à une suite. »

Avec cette sortie sur Nintendo Switch 2, Wild Hearts S se donne une nouvelle chance de séduire les joueurs et, qui sait, de poser les bases pour un prochain épisode.

