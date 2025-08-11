Turtle Beach, déjà bien implanté dans l’univers des accessoires gaming, enrichit sa gamme pour Nintendo Switch 2 avec une nouvelle version de son casque filaire Airlite Fit, proposée à un prix très abordable. Sous licence officielle Nintendo, ce modèle se positionne comme une alternative économique et fiable pour les joueurs recherchant confort et performance sonore sans se ruiner.

Proposé à seulement 19,99 £ / 24,99 €, le Turtle Beach Airlite Fit pour Switch 2 est la déclinaison mise à jour du modèle déjà sorti pour la première génération de la console. Les changements se concentrent principalement sur l’esthétique, avec notamment l’ajout d’une nouvelle couleur Charcoal Black et la présence du badge officiel Switch 2 sur l’arceau.

Pensé pour convenir aussi bien aux joueurs occasionnels qu’aux passionnés, ce casque filaire est équipé de haut-parleurs de 40 mm délivrant un son précis, avec des basses profondes et des aigus clairs. Les coussinets en maille jersey, confortables et enveloppants, assurent une bonne isolation acoustique, réduisant les distractions sonores extérieures.

Côté communication, le microphone antibruit bidirectionnel garantit des échanges clairs avec ses coéquipiers. Pratique, il peut être relevé pour le couper instantanément. La connexion s’effectue via un câble jack 3,5 mm, assurant une compatibilité totale avec la Nintendo Switch 2, mais aussi avec la Switch, la Switch Lite et le modèle OLED.

Avec son poids plume de 228 g et son arceau rembourré, l’Airlite Fit est conçu pour offrir un confort durable lors des longues sessions de jeu. Robuste et simple d’utilisation, il se destine aussi bien aux joueurs adultes qu’aux plus jeunes, qui bénéficieront d’un produit sous licence officielle Nintendo, garantissant qualité et sécurité.

Le Turtle Beach Airlite Fit filaire pour Nintendo Switch 2 en coloris Charcoal Black est disponible dès maintenant en précommande, pour une sortie prévue le 3 septembre 2025, au prix de 27,99 $ / 19,99 £ / 24,99 €.