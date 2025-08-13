Bandai Namco va raviver la nostalgie des salles d’arcade avec le retour de Aqua Jet, disponible dès le 14 août 2025 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. Ce jeu de jet-ski, initialement sorti en 1996, faisait sensation à l’époque grâce à sa borne imposante en forme d’engin nautique, offrant aux joueurs l’illusion de fendre les vagues sans se mouiller les pieds.

Dans cette réédition, Aqua Jet profite de fonctionnalités modernes comme plusieurs emplacements de sauvegarde et une option de rembobinage, permettant aux pilotes virtuels de retenter leurs trajectoires les plus audacieuses. Sur Switch 2, le titre sera inclus dans la collection Arcade Archives 2 au prix de 16,99 $, tandis que la Switch classique accueillera Arcade Archives Aqua Jet à 14,99 $.

Le jeu vous plonge dans des courses effrénées au cœur de paysages paradisiaques, rendus à l’époque par le matériel arcade “System Super 22”, connu pour ses graphismes spectaculaires. L’objectif reste inchangé : dompter les vagues, éviter les obstacles et franchir la ligne d’arrivée en tête, que ce soit sous un soleil éclatant ou dans des environnements plus mouvementés.

Après Ridge Racer et Air Combat 22, Aqua Jet devient le troisième titre issu du catalogue arcade de Namco à rejoindre la gamme Arcade Archives 2 cette année. Une occasion rêvée pour les fans de redécouvrir un classique et pour les nouveaux joueurs de goûter aux sensations fortes des jet-skis virtuels des années 90.