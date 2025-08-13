Annoncé en juin dernier, LEGO Voyagers, le jeu de plateforme et de réflexion coopératif obligatoire en physique développé par Light Brick Studio et édité par Annapurna Interactive, arrivera sur Nintendo Switch le 15 septembre.

Dans LEGO Voyagers, deux amis se lancent dans une mission pour récupérer un vaisseau spatial abandonné, entamant un voyage au-delà de leurs rêves les plus fous. En chemin, ils découvriront la véritable importance de rester connectés.

Issu des créateurs de LEGO Builder’s Journey, le titre propose une aventure coopérative centrée sur l’amitié et le jeu. Les joueurs y incarnent des briques LEGO, capables de tomber, sauter, s’emboîter et construire pour progresser à travers des mondes richement composés de briques. L’histoire, poétique et sans paroles, se déroule dans de superbes environnements en briques, portée par une bande-son atmosphérique.

Les défis à relever exigent une coopération étroite, démontrant que deux briques valent mieux qu’une. Le jeu est jouable en local sur le même écran ou en ligne, avec la possibilité d’inviter gratuitement un ami grâce au Friend’s Pass : si l’un des joueurs possède le jeu, les deux peuvent profiter de l’expérience complète en duo.